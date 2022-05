Alarma en escuela de Neuquén: amenazaron con llevar armas y matar a una alumna

Momentos de suma tensión se vivieron en el Instituto ISEP de Godoy Cruz, Mendoza, y en la escuela CEM 17 de Cipolletti, Neuquén. En ambas instituciones hubo amenazas de ataques con armas.

Mientras aún persiste la conmoción mundial por la masacre en Texas, Estados Unidos, por el tiroteo en el que murieron 19 niños, algunos hechos generan alarma y temor en la Argentina.

En el caso del colegio de Neuquén, se registraron amenazas de alumnos en las redes sociales quienes hablaron de ir con armas de fuego a la escuela para matar a una compañera.

Tras la matanza en Texas, detienen a un niño de 10 años por amenazar con un tiroteo en su escuela

Según informó el portal LMNeuquén, todo quedó registrado en un grupo de WhatsApp llamado “El 17″. El hecho comenzó con un meme sobre una alumna, con la que le hicieron bullying en ese grupo.

“En ese grupo hicieron memes y bromas con esa foto, y lo último que sucedió fue que organizaron asesinar a mi hija. Dicen que la quieren matar, y para mí es grave”, expresó Germán Bernales Hinrichsen, padre de la menor en LMNeuquén.

Además de varios mensajes en los que dicen “¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?”, también quedó registrado un audio de una alumna: "Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de mierda, que no me joda a mí, que le rompo toda la cabeza y los anteojos que no me venga a huevear a mi".

"Yo le voy a meter un tiro, así de corta", dice otra joven.

El padre de la joven denunció los hechos antes las autoridades escolares pero le dijeron que van a a implementar sanciones, pero sí van a llamar a los padres de los alumnos involucrados, medida que al padre no lo convenció: "Me parece muy tibio. Más aún cuando los alumnos, enterados de que la información se había filtrado, armaron otro grupo para organizarse".

Otros padres también fueron al colegio por el temor de que la amenaza se concrete. Piden que el Consejo Provincial de Educación intervenga de forma urgente.

Con solo 11 años sobrevivió a la masacre de Texas cubriéndose con sangre de una compañera

"Este lunes sufrirán todos las consecuencias”

Otro hecho similar sucedió en el Instituto ISEP de Godoy Cruz, Mendoza. El hecho, en este caso, quedó registrado en la red social “Secreto”, usada por adolescentes.

"Me cansé de que me hicieran bullying por todo este tiempo en la secundaria, el lunes 30 de mayo sufrirán todas las consecuencias", dice el mensaje.

Aparentemente, según la investigación de Ciberdelitos, el joven habría sufrido bullying, por lo que prometió "una jornada sangrienta para Mendoza".

Alarma en una escuela de Mendoza: alumnos amenazaron con llevar armas de fuego y matar a una compañera.

En el colegio se hizo presente el ministro de Seguridad provincial Raúl Levrino, además de la Brigada Antibombas que hizo un relevamiento en toda la escuela.

“A través de esta red social anónima hay comentarios significativos que nos llevaron a implementar este tipo de acción. Vamos a hacer una inspección ocular de todas las mochilas de los alumnos. Estamos en una situación en la que tenemos que tomar todas las medidas que correspondan", dijo el ministro.

Finalmente, revisaron dos veces el lugar, pero no encontraron nada. De todas maneras, algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela por el temor a que suceda algo. Los policiales también revisaron las mochilas de los jóvenes que entraron a la escuela.

ED