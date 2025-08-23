En medio del escándalo de presunta corrupción que involucra a Karina Milei, el expresidente Alberto Fernández rompió su silencio mediático con un posteo en sus redes sociales en el que aprovechó el complicado momento del oficialismo para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Lo hizo a través de un video de casi dos minutos que recopila noticias críticas a la gestión actual, con el tango “Vamos en montón”, de Eladia Blázquez, como banda sonora.

La pieza audiovisual abre con una imagen del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, Karina Milei y Martín Menem durante la campaña presidencial de 2023.

Luego se suceden capturas de portales y fotos que refieren a las denuncias de coimas entre la hermana del Presidente y la droguería Suizo Argentina, el caso $Libra, el escándalo de las valijas, la situación económica y el precio del dólar; el aumento del presupuesto de la SIDE; la hambruna en Gaza; los vetos de Milei; críticas al periodismo; el cierre de Pymes y la pérdida de empleos; los operativos de seguridad en el Congreso; el paro en el Conicet, entre otros temas.

También reproduce una frase reciente de la excanciller Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: "O no es muy inteligentes o es una especie de corrupto". Además hay fotos de Milei con Spagnuolo, con Hayden Davis y con Benjamín Netanyahu; de Karina Milei con Lule Menem, además de imágenes de Leonardo Scaturicce y Santiago Caputo, entre otros.

Fernández sumó a la publicación una frase tomada del tango: “Y al que mete los deditos en el tarro”, en clara alusión a la denuncia de corrupción que involucra a la secretaria General de la Presidencia.

La reaparición del exmandatario llega en un contexto judicial adverso para él. Fernández enfrenta dos procesos: por un lado, la causa de violencia de género iniciada por su expareja Fabiola Yáñez, elevada a juicio oral y que incluye un embargo de 10 millones de pesos; y por otro, la llamada causa Seguros, en la que se lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública.

Mientras tanto, el caso que afecta al oficialismo se originó en una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón. El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello investigan los presuntos pedidos de coimas atribuidos al entorno de Karina Milei. Spagnuolo, desplazado de su cargo tras la filtración de audios comprometedores, tiene prohibida la salida del país. A él, le secuestraron dos celulares y una máquina para contar billetes. Apenas sucedió la filtración, el titular de la ANDIS “se borró” y ni siquiera lo podían localizar desde el Gobierno.

Tal es el nivel de desconcierto en el oficialismo que la única decisión que se tomó hasta ahora -además de desplazar a Spagnuolo- fue que el presidente no hiciera mención al tema en su discurso en la Bolsa de Comercio. Milei apareció en medio del escándalo, habló de teoría monetaria y de los logros de su gobierno, pero sobre las supuestas coimas en la ANDIS que involucran a su hermana, Karina Milei, hizo absoluto silencio.