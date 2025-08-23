Milei prefiere hablar de la macro y negar el escándalo

(Desde Rosario)

El presidente Javier Milei disertó ayer en el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, envuelto en medio del escándalo por los supuestos sobreprecios en la Andis en lo que significa la peor crisis del Gobierno.

Con todo, no hizo mención alguna al escándalo. Se dedicó a hablar de la “volatilidad de la tasa de interés”, lo que calificó como un tema de sumo interés hoy en día. ¿Habló de Spagnuolo? ¿Habló de las acusaciones sobre su hermana? No.

En el auditorio corrió rápidamente un leve murmullo ante la clase de economía que brindaba el Presidente, demasiado teórica, aún para hombre de negocios.

Hubo pocos aplausos y efusividad a lo largo de su disertación. Utilizó una pizarra digital en la que dibujaba gráficos que explicaban su teoría.

En el único momento en el que el público se activó fue cuando el Presidente hizo preguntas al auditorio y despertó tímidas risas cuando habló de “kukas” enfáticamente. “Kirchnerismo nunca más”, fue una frase que despertó un inmediato aplauso.

El jefe de Estado partió a las 18:30 de Buenos Aires según marcaba su itinerario, y arribó a Rosario acompañado por la secretaria General, Karina Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y el vocero Manuel Adorni. También estaba su ladero, Santiago Oría filmándolo todo. Hubo un hueco de tiempo para que Milei y Karina posasen con Romina Diez, la referente local.

El Presidente eligió ingresar por la parte de atrás del escenario y evitar el contacto con el auditorio, lo contrario a lo que hicieron quienes lo antecedieron en la palabra, el gobernador Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin.

Cuando llegó la comitiva presidencial hubo apenas un saludo frío con las autoridades locales. En primera fila se pudo ver al ministro Caputo conversando amistosamente con Pullaro seguramente sobre el reparto de recursos.