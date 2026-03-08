Colapinto tuvo una largada complicada en Australia y quedó en los últimos puestos

Promedia el Gran Premio de Australia, en Melbourne, primera carrera del calendario 2026 de la Fórmula 1, y para el argentino Franco Colapinto la carrera comenzó con problemas, porque los comisarios de la FIA le aplicaron una sanción de 10 segundos por "infracción en la largada", que lo mandó directamente a los últimos puestos.

El equipo Alpine admitió que Franco tuvo "un problema con el software" que le costó esa sanción, pero detalle positivo de esa primera parte de la prueba fue la manera, sencillamente magistral, que el piloto de Pilar consiguió esquivar en lo que hubiera sido un choque terrible, porque el auto de Liam Lawson se había detenido.

Leclerc en Australia. Las Ferraris parecen en condiciones de hacer un gran 2026. (FOTO AFP)

La carrera la dominaban hasta la vuelta 25 las Ferraris, primero con Charles Leclerc y luego con Lewis Hamilton, hasta que debieron parar a cambiar neumáticos, lo que dejó temporariamente en la punta al siempre eficiente George Russell, seguido por el otro Mercedes, del juvenil Kimi Antonelli.

Noticia en desarrollo...