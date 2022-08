Con Madres del Dolor, Diputados comenzaron a debatir el proyecto que modifica el código penal sobre carreras ilegales

Integrantes de la asociación civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras (niño de 6 años asesinado en 2020, en una picada ilegal de autos) asistieron a la comisión de Legislación Penal, a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales.

La comisión de Legislación Penal, que preside María Luján Rey (PRO), inició el debate del proyecto que propone modificaciones al Código Penal relacionado a la conducción imprudente de vehículos y de penas específicas en el caso de carreras ilegales. “Se ha trabajado muchísimo en la unificación de dos proyectos y en esta Comisión teníamos que saldar la deuda y cumplir con el objetivo de las familias que vienen promoviendo e impulsando esta ley”, consideró en el inicio la presidenta de la Comisión.

Al respecto, Viviam Perrone representante del colectivo Madres del Dolor e integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, expresó “con estos proyectos queremos salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”. “Las muertes viales son una muerte por goteo. Todos los días mueren entre 15 y 20 personas, son todos hechos evitables y prevenibles, entre 15 y 20 familias que quedan destruidas en la Argentina”, agregó.

“Acá estamos hablando personas que piensan con anterioridad que van a correr una carrera ilegal, saben que es ilegal. Es toda una planificación y corren en Panamericana, en los accesos y saben perfectamente que le pueden quitar la vida a alguien, sin embargo, no les importa el resultado de esa decisión que toman ellos”, advirtió Perrone.

En tanto, Noemí Carreras -madre de Thaiel asesinado en una picada ilegal en 2020-, dijo que “los responsables están detenidos, estamos esperando la fecha de juicio”. “Se van a cumplir dos años y vamos a hacer educación, concientización vial hacia los chicos transformando el dolor en aprendizaje”.

"Homicidio vial": proyecto de ley busca agravar penas contra quienes maten en picadas

Además se refirió a que “en su momento nos prometieron esta ley que crea el homicidio vial”, a quien cause la muerte haciendo picadas ilegales y tendrá una pena de 8 a 25 años. “Es importante que el Congreso se avoque a la fijación de penas para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley” dijo y añadió: “No nos sirve a nosotros esta ley ya pero sí a los casos que siguen pasando, necesitamos que avance la ley y le va a servir a las víctimas para que no quede en la nada”.

Natalio Nicodemo, abogado de las víctimas explicó por qué en la práctica serían importantes estas reformas. “Elevar las penas si podría ser disuasivo en este tipo de delito". "En tribunales vamos a juicio oral y quizás el asesino se va con una pena en suspenso sabiendo que podía matar, que terminó matando, y muchas veces se va a la casa, esto es lo que pasa con las víctimas”, aseveró.

“Estamos impulsando que se vote un capítulo especial en relación al delito vial y es importante la proporcionalidad de penas que tiene el proyecto. Vemos un cambio de paradigma en cuanto a la víctima para que sea escuchada”, consideró. “Van a ser importantes estas reformas, esta ley va a salvar vidas, necesitamos que avance”, manifestó el abogado de Madres del Dolor.