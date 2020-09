Diablo de Polvo, el fenómeno marciano que estudia la NASA

Marte es uno de los destinos que se piensan para la vida humana por fuera de la Tierra. Por ese motivo la NASA realiza constantes investigaciones y estudios sobre el planeta con el objetivo de encontrar formas seguras para instalar personas allí. Y uno de los campos principales de observación es el de la meteorología. Constantemente se analizan fenómenos que ocurren sobre la superficie de Marte para ver si podrían afectar el desarrollo de una base humana.

En los últimos días se divulgaron imágenes captadas por el Curiosity Rover, un vehículo de la NASA que circula por el planeta tomando imágenes y videos, donde se observa con claridad el llamado “Diablo de polvo”. El mismo es un remolino de polvo que se forma cuando la temperatura de la superficie aumenta considerablemente. “Prestamos mucha atención a este tipo de fenómenos para entender cómo es el clima en Marte y así mejorar nuestras investigaciones”, explicaron desde la institución.

The devil's in the details. If you look closely, you can see a dust devil moving across the surface of Mars. I keep an eye out for these in an effort to understand more about weather on the Red Planet. https://t.co/rx1vZ0n36q pic.twitter.com/8zpCJcgRzK