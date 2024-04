Doman regresó a América tras su abandono repentino: “Mis hijos me dicen ‘Abandoman’”

El pasado viernes 12 de abril Fabián Doman abandonó el ciclo que conduce en América TV, “Buenos Días, América” y con esa actitud crecieron rumores respecto a las causas, sin embargo, este martes regresó y reconoció que debió manejarse “de otro modo”. “Mis hijos me dicen ‘abandoman’”, bromeó.

El abandono al programa ocurrió mientras transmitían la noticia de un informe policial de último momento. El conductor desapareció del estudio y, minutos después, Mercedes Mendoza fue la encargada de informar de que se retiró porque no se sentía bien.

Tras este momento sorpresivo, en el inicio de Desayuno Americano ese mismo viernes, Pamela David apuntó: “Hola, hola, ¡muy buenos días! ¿Qué pasó con Fabián Doman? ¿Qué pasó con Abandoman?”y agregó: “Nadie me quiere contestar”.

“Cuando uno se siente mal por algo tiene que comunicarlo y de mi parte faltó eso”, explicó Doman a la conductora. “Yo estoy con una situación absolutamente pasajera, tomando una medicación y de vez en cuando tiene alguna circunstancia”, detalló. “Tenía un dolor de nuca terrible, pero tendría que haber parado y contado lo que me pasaba”, insistió el conductor.

Qué había dicho Doman el lunes

Como el lunes Doman tampoco participó del programa el periodista Pablo Montagna se comunicó con él. "Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como he hecho siempre", había aclarado.

"Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior", había explicado.

Doman sobre el ataque a periodistas por parte de Milei

Fabián Doman también se refirió al vínculo del presidente, Javier Milei, con el periodismo. “Siento que Milei se maneja de forma desagradecida con nosotros, porque tanto vos como yo y este canal le ha dado muchas horas de aire”, sentenció. “No hay canal en el que Miei haya estado más que en este”, siguió. “Yo lo único que recibo son agresiones, yo tengo un juicio, así que eso es lo que siento”, concluyó.