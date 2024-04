Un cura villero prendió fuego una publicidad de Daniel Scioli por "traidor"

El integrante de Curas en Opción por los Pobres, Francisco "Paco" Olveira, generó polémica en las redes sociales luego de compartir un video en el que se lo ve prendiendo fuego una publicidad de campaña presidencial del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, por “traidor”.

El párroco español se filmó cumpliendo la promesa que había realizado en el acto del 24 de marzo, donde sostuvo que iba a quemar una mesa que tenía con el slogan “Scioli Presidente”, perteneciente a la campaña electoral del Frente de Todos en 2015.

"Tantas ganas de quemar esa mesa de ´Scioli Presidente´, que ahora es ´Scioli traidor´. Lo militamos en 2015 por la justicia social y un Estado presente y que distribuya", expresó el malagueño antes de rociar con nafta e incendiar la publicidad electoral del motonauta.



Y agregó, en referencia al cargo que tiene como secretario en el gobierno de Javier Milei: "Da vergüenza. Estamos hartos de traidores". En la publicación, Olveira añadió: "Mientras Scioli justifica lo injustificable en un programa periodístico, nosotrxs no olvidamos quienes son lxs traidores al Pueblo Peronista (sic)".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Padre "Paco" Olveira: "El Papa no tendría que venir a un país donde el presidente lo demoniza"

En el Día de la memoria por la verdad y la justicia, Olveira participó de la presentación de ‘curas villeros’ llamada “Desaparecidos, perseguidos y mártires de la iglesia católica. Desde la fe, lucharon por la justicia” y realizada en Plaza de Mayo.

Allí había adelantado su intención de quemar la publicidad del actual funcionario oficialista. “Estoy harto de la gente que levanta la bandera del peronismo y después se hace vicepresidente de (Mauricio) Macri o ministro de Turismo”.

Francisco "Paco" Olveira está a cargo de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires, en Merlo.

El mensaje de “Paco” Olveira a los votantes de Milei: “No se acerquen al comedor”

Desde el triunfo de Milei, el referente de la agrupación católica destinada a tareas sociales en barrios vulnerables marcó una clara oposición con el Gobierno. En este sentido, el cura ya había llamado la atención anteriormente luego de emitir un contundente y polémico mensaje contra los votantes de La Libertad Avanza en las elecciones del 2023.

“Como ganó la opción que dice ‘donde hay una necesidad, no hay un derecho’, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen al comedor, ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel”, indicó en su cuenta de X (ex Twitter) el sacerdote, en relación con la organización que lo tiene como presidente. “Tampoco pidan nada”, sostuvo Olveira.

Singular cruce entre Carlos Maslatón y "Paco" Olveira: "Jesús no es liberal"

Pero el descargo no quedó ahí y continuó: “‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa Villarruel”. Para cerrar, aclaró: “Pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente. Sino porque simplemente no va a haber recursos para todes (sic)”.

El sacerdote está a cargo de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires, Asentamiento Eva Perón (Libertad) y está asentado en Merlo. Cercano al kirchnerismo, en la campaña del año pasado Olveira había militado en la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa, quién finalmente perdió las elecciones.

RV/ff