El desgarrador relato de la última persona que vio con vida al repartidor de Adrogué

El pasado 27 de julio, Fernando Marino de 28 años, fue asesinado a manos de dos motochorros, en la localidad de Adrogué, mientras realizaba un pedido de repartidor para la empresa en la que trabajaba.

La secuencia duró apenas unos segundos, y quedó registrada en la cámara de seguridad. Jonathan Tabárez, es uno de los vecinos de la zona, quien salió a socorrer a Fernando, cuando escuchó la explosión del disparo desde su domicilio. "Pensé que había sido el motor de una moto, nunca pensé que era con lo que me iba a encontrar", dice en diálogo con Reperfilar. La imagen que lo esperaba del otro lado de la puerta fue desgarradora. "Salgo y me encuentro con Fernando tirado en la calle, primero pensé que había sido un accidente", relata a este medio.

Jonathan fue una de las últimas personas que vio con vida a Fernando. Es que mientras lo subían al patrullero para llevarlo hasta el hospital se desvaneció en medio de la calle. "Fue un momento muy triste y desolador", recordó. Sin embargo, el dolor creció cuando conoció a los familiares de Fernando, quienes le agradecieron incansablemente por lo que había hecho. "Les pedí perdón porque siento que fracasé porque quería ayudar, pero no lo logré porque Fernando no está. El consuelo que yo quería que ellos tengan es que su hijo no murió solo, sino que hubo alguien que se quedó hasta último momento con él", cerró.