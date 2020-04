El pediatra del Garrahan pidió prisión domiciliara por temor a contagiarse de coronavirus y se lo negaron

por Nadia Galán

El pediatra del Hospital Garrahan, condenado a diez años de prisión por el delito de producción de pornografía infantil, pidió cumplir la pena en su casa por temor a contagiarse con coronavirus. La Justicia le rechazó el pedido y continuará tras las rejas.

Ricardo Russo (56) está preso en el Módulo 1 del penal de Ezeiza, y por el momento, de ahí no podrá moverse. Intentó aprovechar la ola de solicitudes de los detenidos para continuar sus condenas en sus domicilios con el argumento de estar en peligro de contagiarse del virus intramuros, pero no lo logró. Es que no está dentro de ninguno de los grupos considerados de riesgo, es decir, ser mayor de 60 años o tener una enfermedad preexistente como la diabetes o vinculada con las vías respiratorias.

“Ante la solicitud efectuada por Russo de continuar su condena en prisión domiciliaria, por riesgo de contagio en el penal, y teniendo en cuenta la expresa oposición de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, a que se concediera este beneficio, el Juez de la causa y titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Gonzalo Rúa, rechazó el pedido, considerando que no se encuentra en ningún grupo de riesgo”, se informó desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El pediatra seguirá en prisión a pesar de la pandemia.

Russo se desempeñaba como jefe de Inmunología y Reumatología del Garrahan cuando fue detenido en el estacionamiento del reconocido hospital de niños. En noviembre de pasado fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil.

Para denegar el pedido del pediatra, el juez “hizo hincapié en lo informado por personal médico del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en cuanto a que Russo no presenta patología alguna que lo encuadre dentro del ‘grupo de riesgo’ de contraer el virus”. Por otro lado, “se basó en lo expresado por las autoridades del complejo penitenciario, quienes manifestaron estar acatando expresamente las directivas sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación para evitar la propagación del virus intramuros”, detallaron desde MPF.