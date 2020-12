Formosa: empleados del gobierno festejaron que ya no hay más varados

Empleados provinciales de Formosa festejaron el ingreso de todos los varados a los que se les había prohibido la entrada durante la cuarentena dispuesta ante la pandemia de coronavirus. La gobernación difundió un video en el que se ve el momento de la celebración, ya que los propios trabajadores compartieron imágenes del festejo, mientras algunos de los damnificados todavía reclaman ingresar al territorio.

En la última semana, cerca de ocho mil personas pudieron ingresar al país, a través del paso fronterizo en esa provincia, en cumplimiento de la resolución de la Corte Suprema. El máximo tribunal había ordenado que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, se permita la entrada al territorio de más de 8 mil personas que no habían podido regresar al distrito en el marco de la pandemia de coronavirus.

En un video que se difundió por redes sociales un grupo de empleados con pecheras azules celebró que ya no había formoseños que del otro lado de la frontera con Paraguay. Una sirena sonó para anunciar que el número de varados registrados por la administración local llegó a cero. El festejo incluyó papel picado y serpentinas en aerosol, acompañado de aplausos y saltos.

Tanto el video que publicó el gobierno de Gildo Insfrán como las propias imágenes que publicaron los empleados tuvieron la rápida reacción de los varados y sus familiares, que durante ocho meses no pudieron ingresar a la provincia por las restricciones estrictas por la pandemia.

A pesar de las celebraciones y la orden de la Corte, todavía hay personas que no fueron autorizadas para entrar a Formosa. En diálogo con TN, Miriam Agüero aseguró que su hija adolescente lleva meses varada en Calafate y no le autorizan el ingreso.

"No es real, porque tengo a mi hija varada desde marzo en Calafate y le negaron el permiso para regresar. El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 no nos da respuesta y ya no sabemos a quién recurrir", dijo la formoseña, al tiempo que agregó: "Nadie nos contactó para nada. Es más, a mi hija le rechazan el permiso y no nos dicen por qué. Yo les pedí ayuda porque ella es menor, tiene 16 años, y está con su madrina".

CI/FF