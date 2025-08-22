En pánico, Maduro convoca a las milicias bolivarianas: "Ordeno alistamiento nacional sabado y domingo"

Mientras sigue mostrando videos de apoyos políticos y de grupos que marchan prometiendo "morir en su defensa", el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este jueves "a las milicias y los reservistas a un alistamiento nacional este sábado y domingo", como nueva reacción de "autofedensa" ante los movimientos que anunció el presidente Donald Trump de fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe, situación que alienta a algunos opositores a soñar con un eventual "ataque relámpago" que podría terminar con el régimen venezolano. Con Donald Trump, se sabe, toda situación militar es posible...

Lo cierto es que la convocatoria del líder chavista se produjo con el telón de fondo de la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro anunciada por el gobierno de Trump, y la amenaza de "operaciones antinarcóticos" en el Caribe ya que acusan al chavismo de encabezar el tráfico de drogas, con el fentanilo como vértice, hacia Estados Unidos.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento nacional de las miles de milicias bolivarianas, reunidas en su más de 15 mil bases, para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela quiere paz!", dijo Maduro durante un acto en el que antes había entregado condecoraciones a milicianos.

Las jornadas de ese "alistamiento nacional" prometen entonces alimentar las fotos de agencias de noticias de todo el mundo este sábado y domingo, en el marco de la expectativa de qué harán finalmente las fuerzas que el ejército estadounidense envió a aguas internacionales frente a las costas venezolanas. "Llama a que las milicias se reunan en cuarteles, plazas públicas y las bases populares de defensa integral", añadió Maduro para este fin de semana. Cabe consignar que el mandatario chavista ya había anunciado para el lunes próximo un plan especial para "armar y mantener en alerta de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país".

Maduro también indicó que este fin de semana se reunirá con "todo el sistema defensivo nacional" para ajustar planes. Según fuentes vinculadas a Casa Blanca, varios buques de guerra fueron enviados a aguas del mar Caribe próximas a Venezuela.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planea enviar a la zona unos 4.000 marines. Para Maduro, la situación es especialmente preocupante, porque además de ser un objetivo con recompensa millonaria por narcotráfico, de hecho lo sindican como "el jefe del Cartel de los Soles", pero además la administración Trump desconoce su reelección, que buena parte del mundo considera fraudulenta ya que nunca se mostraron los resultados de las elecciones que el chavismo se arrogó haber ganado en julio del año pasado.

