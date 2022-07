Felisa Miceli: "No veo un plan económico que represente al peronismo en el Gobierno"

Felisa Miceli, exministra de Economía analizó la actualidad económica del país. Explicó que “los anuncios que realizó la ministra Batakis no alcanzaron para dar certezas a los mercados” y agregó que “el dólar ha seguido subiendo y los precios fueron remarcados en todos los rubros”.

La economista planteó que la situación económica actual genera incertidumbre en los comerciantes, y esto se ve reflejado en los aumentos de los últimos 30 días. “Los precios aumentaron de forma desproporcionada, todo lo que uno va a comprar está entre un 20 y un 30% más caro de lo que estaba hace un mes”, explicó Miceli este martes 19 de julio .

En diálogo con Cynthia García en La García (AM750), la exministra de Néstor Kirchner agregó que esta “remarcación abrumadora” se debe al “hecho de que falten dólares, que haya devaluación y una gran inflación”.

Por la volatilidad de los dólares, los productores retrasan la venta de soja

Con el fin de subsanar esa incertidumbre que se vive, Miceli propuso que “la ministra Batakis y el equipo de economía deben salir enseguida a anunciarle a la sociedad algún tipo de medida, para que se vea que hay un plan económico, un horizonte hacia dónde ir”.

“Siento que no hay un verdadero enfoque mediante el que las variables puedan acomodarse y dar un respiro a la población” y agregó que esta situación afecta en mayor medida “a los que tienen ingresos bajos o jubilaciones, que ven con desesperación que cada vez les alcanza menos”, señaló la exfuncionaria.

En relación a la inflación, explicó que es necesario “prestar atención al dólar contado con liquidación y al dólar MEP”, porque ambos valían “$220 a principios de julio, y ahora están cerca de $300”, por lo que, según sus dichos, se puede inferir que en esos dos mercados se registró un aumento del orden del 35 o 40%.

El BCRA cambió de estrategia y no subió la tasa de referencia pese al salto de la inflación

Consultada respecto de las medidas que debería tomar el Gobierno a fin de bajar la inflación, Miceli dijo: “creo que se debe elegir un rumbo que favorezca a las mayorías” y agregó: “no veo un plan económico que represente al peronismo en el Gobierno” porque, de acuerdo a su evaluación, no se puede lograr el déficit fiscal solo con la reducción del gasto público.

Miceli reclamó que “se debe lograr un aumento en los ingresos” y explicó que “las Retenciones y la Renta Inesperada son dos elementos que ayudarían a fortalecer el Tesoro sin emitir, y generarían una justicia distributiva, que es lo que necesitamos.”

Sobre la posibilidad de una devaluación brusca, Miceli dijo que “el gobierno todavía tiene margen para evitarla”, pero advirtió que “para que ese margen se agrande, debe ser más consistente en las medidas que toma”.

Además, la economista explicó que la falta de dólares que presenta el Banco Central no tiene otra salida más que una devaluación, que puede ser ordenada o desordenada, pero “si no se juntan dólares en el Banco Central, no hay nada que hacer y, de esa forma, tenemos cada vez más cerca la posibilidad de una devaluación brusca”.

MAR / ff