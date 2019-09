Franco Torchia cruzó a Luis Novaresio por su programa de TV tras su salida del closet

Noticias Relacionadas Los candidatos y dirigentes políticos que decidieron hacer pública su orientación sexual

Con una dura columna de opinión titulada "Novaresio y la jaula de las fachas", el periodista Franco Torchia se refirió esta semana al programa 'Debo decir' de Luis Novaresio, quien se animó a blanquear su relación con Braulio Bauab durante la noche de los Martín Fierro de Cable.

"El domingo por la noche, tras conocerse su noviazgo con un empresario del sector inmobiliario, el periodista Luis Novaresio dijo en un nota con el ciclo Implacables (Canal 9) que la Argentina es 'un país homofóbico'", comienza el texto publicado este viernes 27 de septiembre en el suplemento Soy, del diario Página 12.

"A las pocas horas, la diputada electa en la provincia de Santa Fe por el frente Unite por la Familia y la Vida, Amalia Granata, estaba sentada una vez más en el living de Debo decir, el programa que Novaresio, rosarino, conduce en América", agrega Torchia, quien recalca que "la noche del domingo con Novaresio hace renacer en este tipo de invitados la esperanza de un país que imbrique sumo conservadurismo moral con totalitarismo neoliberal".

"En ese plan, no se privan ni son privados de cometer apologías del delito varias. Delinquen, no opinan. 'Familia' y 'vida' son los dinamizadores pornográficos de un proyecto que muchos asistentes a ese espacio proponen a viva voz (voz tan viva como el festival de muertes que organizan)", agrega el exconductor de Cupido.

El locutor menciona, además, al diputado nacional y precandidato a Gobernador de Salta, Alfredo Olmedo, y al candidato a Presidente de la Nación por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión. "En cada caso, hubo contrapuntos televisivos con otros invitados. Make up, un corte, una quebrada y un brindis final", expresa. En ese marco, asevera: "Someter a escrutinio y consideración derechos humanos tan elementales, subvaluar su potencia y reponer su 'discutibilidad' son la base del master plan depretadorio que vive del tráfico ilegal de estas 'verdades'".

Torchia, que suele tratar temas de género y diversidad en su programa "No se puede vivir del amor" de Radio Ciudad, subraya, también, que "Granata, Gómez Centurión, Olmedo y aliades responden voluntaria o indirectamente al movimiento internacional 'Con mis hijos no te metas', que en la Argentina, so pretexto de impedir la legalización del aborto, desembarca en las instituciones para vehicular otras políticas criminales".

Y concluye: "La pregunta, ahora, es si cabe que Novaresio, que denuncia una sociedad homofóbica que probablemente lo haya mantenido en este silencio obligado, ahora los encierre en un placard para contribuir así con una Argentina cada día menos homofóbica. Ojalá".

