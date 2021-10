La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que el gobierno nacional "va a garantizar que el comercio se mantenga libremente y que los productos puedan llegar a la mesa familiar", en el marco del acuerdo de precios alcanzado, y expresó su preocupación sobre la postura de la oposición en relación a ese entendimiento.

"Nos preocupa que la oposición esté tratando de generar algo que le puede hacer daño a la población. El Gobierno va a garantizar que los productos lleguen a la mesa familiar y le pide a la oposición que no entre en el juego de generar rumores, temores o falsas expectativas", expresó Cerruti en su primera conferencia de prensa desde Casa Rosada, en referencia a la medida impulsada por la Secretaría de Comercio Interior para 1482 productos.

Con respecto a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que el control de precios "termina en desabastecimiento", la portavoz presidencial señaló que ese comentario "no queda claro si es un diagnóstico o un deseo". "Un diagnóstico no es porque no es la realidad. Si es un deseo, es un problema para los argentinos que el jefe del Gobierno de CABA y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa”, argumentó.

Además, indicó que el acuerdo sobre precios se alcanzó con el 80% de las empresas que dialogaron con el Ejecutivo nacional, aunque aclaró que desde el Gobierno están “dispuestos a escuchar y cambiar” para que se pueda sumar el “grupo minoritario” que rechazó la medida. ”El acuerdo está abierto para que el resto de las empresas que tengan diferencias puedan sumarse”, sostuvo.

Sobre este punto, subrayó que "el Estado tiene que poner reglas y cuidar cómo se lleva adelante esa formación de precios”, dado que “la cadena de valor de los alimentos, es manejada por los oligopolios", que tienen "una carta franca para fijar los precios que quieren”. "No había razones estructurales para que los precios crecieran de esta manera”, criticó.

“Vamos a cuidar los precios, vamos a controlar la inflación y vamos a garantizar que la cadena de producción y la cadena de consumo estén al alcance de todos los argentinos y las argentinas”, agregó.

Por otra parte, declaró que se llevarán a cabo conferencias de prensa regulares: “Hoy es la primera conferencia con la idea de que estén informados de la mejor manera posible sobre las políticas del gobierno. Es el primer día de la veda electoral, con lo cual no habrá anuncios. Estas conferencias de prensa van a ser regulares, todos los jueves a las 12 y vamos a sumar otra también semanal para los medios radicados en el interior del país”.

Cerruti sobre Macri y la causa ARA San Juan

En otro orden, Cerruti habló sobre la ausencia del expresidente Mauricio Macri al último llamado a indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, y consideró que su actitud es totalmente antirrepublicana y contradictoria con el discurso que lleva adelante”.

En tal sentido, la portavoz resaltó que Macri “no puede hablar de persecución” porque “ha sido procesado en todos los gobiernos democráticos”, al tiempo que acusó a Juntos por el Cambio de “haber utilizado la Justicia para perseguir a la oposición”. “Evidentemente tiene alguna facilidad para estar en los márgenes de la Justicia”, bromeó. Seguidamente, comparó la situación del expresidente con la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien “fue citada a ocho indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas, y nunca dejó de estar a disposición de la Justicia”.

“Nos parece lamentable que quién ejerció la principal investidura del país le falte el respeto a la República, a las instituciones y a la Justicia. Esperamos que se presente y se haga lugar a Ley lo antes posible”, finalizó.

