Germán Martínez: "A nosotros nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie"

Luego que el oficialismo diera otro paso en el juicio político que quiere hacerle a los miembros de la Corte Suprema de Jusiticia, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, salió al cruce de las afirmaciones que habían hecho el jefe de la bancada de la UCR, Mario Negri, y al de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quienes habían sugerido durante la reunión de la comisión de Juicio Político que el oficialismo tiene vínculos con el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, además de vincularlos en el caso de Negri con "los ventrílocuos", porque cumplen los pedidos de Alberto Fernández.

"A nosotros nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie, somos ni más ni menos diputados nacionales que integramos un bloque que le dimos canalización parlamentaria a una iniciativa del presidente de la Nación por un grupo importante de gobernadores y que vinimos a dar los debates necesarios para avanzar en ese sentido", contestó.

Fue luego de que López sugiriera que el juez Lorenzetti le "daba letra" al bloque oficialista y que Negri chicaneara a la bancada del Frente de Todos utilizando la metáfora de la ventriloquía en relación al presidente Alberto Fernández.

"Me parece que es una enorme falta de respeto, no solamente a nosotros que estamos acá los integrantes del bloque Frente de Todos, sino también a los integrantes de la comisión", se quejó Martínez.

German Martínez. Foto: Télam

Sobre los dichos de López, el santafesino fue terminante: "No solamente no nos da letra, sino que yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo". "No sé si todos puedan decir lo mismo con Horacio Rosatti", chicaneó.

Luego pasó a ocuparse de la mención de Negri sobre la ventriloquía: "Nosotros no somos como dijo el diputado Negri ‘ventrílocuos’ del presidente de la Nación y de los gobernadores, otra enorme falta de respeto".

"El presidente de la Nación y un grupo importante de gobernadores tomaron una iniciativa política que, varios de nosotros del interbloque, le dieron canalización parlamentaria por un elemento básico: somos el bloque oficialista en la Cámara de Diputados", cruzó.

En este marco, Martínez pidió que "el resto de los aportes que se hagan estén lejos de este tipo de calificaciones para con nosotros que después tenemos que llevar adelante nuestra tarea cotidiana en la Cámara".

El Gobierno y el presidente de Aerolíneas cruzaron a Macri por las low cost: "¿De qué monopolio habla?"

En otro orden, el diputado nacional del Frente de Todos hizo una observación sobre la resolución de Juntos por el Cambio en rechazo "in limine" a la admisibilidad de los expedientes, y expuso las contradicciones que atraviesan a la Coalición Cívica por la situación confusa en la que se encuentra al impulsar un pedido de juicio político contra Lorenzetti que el resto del interbloque no comparte.

"Hay un momento que arrancan expediente por expediente y fijan posición respecto de ellos. En los expedientes que analizan e intentan refutar, no están los expedientes de la CC-ARI. supongo que debe ser parte del formato político que han encontrado para fijar posición aquí", expresó Martínez con un dejo de ironía.

"Adentro del documento cuando trata de refutar los expedientes no hablan de los de la Coalición Cívica. ¿Eso quiere decir que esos dos no son refutables? ¿Cómo se encuentra la coherencia?", preguntó capciosamente el jefe de la bancada oficialista.

Las declaraciones Negri

Mario Negri. Foto: Télam

Negri había afirmado, en declaraciones radiales que el kirchnerismo "está finalizando este ciclo de 16 años de confrontación (con la Justicia) y ahora le declararon la guerra a la Constitución, esa es la verdad de la milanesa».

"Según el Presidente, él y los gobernadores hicieron la denuncia pidiendo el juicio político a la Corte. Pero, en realidad, 14 diputados son los que la hicieron", sostuvo Negri, señalando que más allá de las afirmaciones públicas del Mandatario y algunos jefes provinciales, "no hubo ningún taita de los gobernadores ni el Presidente que firmaran nada". Fue entonces cuando lanzó la frase que rechazó Martínez: "A una denuncia se la firma, no se busca ventrílocuos!".

Según Negri, la Corte Suprema no puede ser juzgada "por el contenido de sus sentencias" y sostuvo que "si esto fuera válido, cada juez estaría en un candelero permanentemente".

NA/HB