Habló el periodista que reveló el informe de El Mossad sobre los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA

Ronen Bergman fue el periodista que accedió a un informe de la agencia de inteligencia de Israel y contrarió la principal pista que sustentaba los atentados a la Embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde se acusaba de ambos ataques terroristas a Irán.

"El Mossad cree que Irán aprobó y financió los atentados y suministró el entrenamiento y el equipo. La operación en sí, sobre el terreno, fue ejecutada por una unidad secreta de Hezbollah llamada 910. Además, y muy importante, el Mossad considera que los perpetradores no contaron con la complicidad de ningún ciudadano o funcionario argentino", detalló el profesional del medio The New York Times.

El informe que dio a conocer El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel que tiene alto poder de operación internacional, derrumbó décadas de sostenimiento de la pista iraní como parte de un entramado terrorista que causó los atentados de la Embajada y la AMIA, en 1992 y 1994, respectivamente. Según caracterizó Bergman, fue el grupo islámico Hezbollah el que llevó adelante los ataques sin apoyo local.

En diálogo con Agencia AJN, el periodista afirmó que los ejecutores todavía se encuentran con vida. "En el informe del Mossad figuran nombres de muchas personas. Personas que hoy están vivas, encontraron refugio en Beirut e incluso ascendieron de grado dentro de la estructura de Hezbollah. Contra algunos de ellos, la Interpol emitió una alerta roja, contra otros no, y estuvieron involucrados en el propio atentado, en Buenos Aires", explicó.

Israel niega que el informe del Mossad desvincule a Irán de los atentados a la AMIA y a la embajada

Incluso realizó una mención al trabajo investigativo del difunto fiscal Natalio Alberto Nisman, citado por El Mossad en el informe que develó. El funcionario judicial había ingresado en la Causa AMIA en 1997, cuatro años antes de que se iniciaran los juicios. Incluso la última denuncia de Nisman tenía como telón de fondo el atentado del año 1994, ya que acusaba a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a la República de Irán.

"Cuando el Mossad dice que no hubo conexión local se refiere a la participación directa de funcionarios del gobierno o de ciudadanos argentinos en los dos atentados. El Mossad no investigó todo lo que ocurrió después del atentado, incluyendo las acusaciones contra funcionarios del gobierno local por ayudar a encubrir la investigación, y vuelvo a aclarar que si hubo algún ciudadano argentino que alquiló un vehículo o tuvo una interacción con los libaneses, según el Mossad, no tenía conocimiento de que estaba ayudando a Hezbollah para un futuro ataque", develó Bergman.

De acuerdo a su calificación, el periodista afirmó que "el atentado contra la AMIA fue uno de los ataques antisemitas más mortíferos en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Qué dijo Bergman sobre la conexión entre Irán y Hezbollah

Si bien el informe de El Mossad se fija en Hezbollah, Bergman detalla que los lazos entre el país persa y la fuerza política-militar de origen libanés es estrecha. "Es una organización que fue creada en 1982 por el régimen iraní, a través de la Guardia Revolucionaria y desde que se fundó recibe la influencia de Irán, que financia la actividad política, militar y social", dice.

Por su influencia, el periodista explica que Hezbollah funciona como "un Estado dentro de otro en el Líbano" y que en los últimos años Irán comenzó a apoyar abiertamente a la organización.

"El apoyo de Irán a Hezbollah, a diferencia de otras organizaciones que apoya Teherán, como los movimientos palestinos Hamás o la Yihad Islámica, es muy diferente. La existencia de Hezbollah como principal fuerza política, social y militar en el Líbano depende de Irán. Irán y Hezbollah son chiítas y por eso no solo hay cercanía de intereses, sino una cuestión mucho más profunda, yo diría que se ven como aliados muy cercanos y de confianza. Los líderes de Hezbollah recibieron educación religiosa en los mismos institutos religiosos que los de Irán y la organización libanesa comparte la misma ideología política que Irán", detalló Bergman.

En la nota que dio a conocer a días del 28 aniversario del atentado a la AMIA, el periodista reveló que los ejecutores ingresaron los explosivos en cajas de chocolate y botellas de shampoo al país.

Por este hecho, Bergman relata una supuesta autocrítica del servicio secreto israelí por no haber previsto el ataque a la AMIA después de que plantaran explosivos en la Embajada de Israel en Argentina, ya que "esas mismas personas fueron utilizadas para 'ejecutar un ataque aún más mortal' en el centro comunitario dos años después".

La información avalada por El Mossad toma peso específico por la capacidad operativa del organismo. En Argentina, la historia de la agencia de inteligencia está atada con la cacería del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, escondido en el país bajo el nombre de Ricardo Klement luego de que en la Segunda Guerra Mundial fuera uno de los cerebros logísticos del Holocausto. Los agentes israelíes lograron capturarlo y someterlo a un juicio que determinó su ejecución.