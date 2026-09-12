IA letal: Dario Amodei, CEO de Anthropic, admitió "debemos regular la frontera" (y lo siguieron Altman y Musk)

La Inteligencia Artificial, ya en una carrera sin control, podría en el futuro poner en peligro la propia existenia humana. Y lo que en principio eran "airadas voces alarmistas", se está convirtiendo a pasos agigantados, con la misma velocidad casi en que se desarrolla la IA, en una serie de advertencias de nombres cada vez más importantes, ya no de quienes opinan del asunto "desde afuera", sino de los propios agentes de ese desarrollo colosal: los nombres más importantes de la IA.

Y este sábado 12 de septiembre de 2026, tal vez quede entre las fechas más importantes de esa carrera por la "seguridad humana", antes que el desarrollo, tecno, porque el mismísimo CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó en sus redes un mensaje directo, que no deja lugar a otra cosa que admitir, como había hecho días pasados el desarrollador Jack Coxon, que a este ritmo la humanidad estará seguramente en peligro: "Debemos Regular el Avance de la Frontera: He escrito un nuevo ensayo sobre por qué la industria de la IA debería ir más despacio, con un plan de tres partes para hacerlo".

Daremos el primer paso...

Amodei dijo que "Anthropic se compromete unilateralmente con el primer paso de estos, proporcionaremos a evaluadores externos acceso permanente de nivel empleado a nuestros sistemas, para que puedan verificar el cumplimiento de nuestras medidas de seguridad, informar sobre incidentes y evaluar la alineación de los modelos durante el entrenamiento":

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El documento completo publicado por Amodei en sus redes señaló que se debe ralentizar el desarrollo, y controlarlo, porque efectivamente como decían aquellas voces "alarmistas", el asunto esté en vías de salirse de las manos que más saben y avanzan en el asunto:

Para tener una idea cabal de la importancia que tiene a nivel IA lo que posteó Amodei, basta señalar que poco después otro coloso de la tecnología, San Altman, el director ejecutivo de Open IA, señalando "coincido con Dario en que contar con evaluadores independientes es una excelente idea, y nosotros haremos lo mismo":

Y luego el que se metió en el tema fue otro gigante de la teconología global, incluso espacial, Elon Musk, que con apenas tres palabras, graficó que el tema IA debe resolverse antes que sea inmanejable: "Darío tiene razón":

HB