Daniel Dessein fue elegido presidente de ADEPA para el período 2026-2027

Daniel Dessein, titular del directorio del diario La Gaceta de Tucumán, fue elegido como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) para el período 2026-2027.

La designación se concretó este viernes 11 de septiembre, durante la jornada de cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de ADEPA, que había comenzado el miércoles en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán. Dessein asumirá la conducción de ADEPA en reemplazo de Martín Etchevers, del Grupo Clarín, quien pasará a encabezar la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad.

La renovación de autoridades de ADEPA definió además una nueva composición del Consejo Ejecutivo, con representantes de medios nacionales, provinciales y regionales de distintas partes del país. La estructura busca mantener una fuerte representación federal dentro de la institución que nuclea a entidades periodísticas argentinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

ADEPA denunció un "agravio sistemático" del Gobierno al periodismo y reclamó reglas para la inteligencia artificial

El nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA

Además de Dessein en la presidencia, la nueva conducción estará integrada por Cecilia Gargatagli, del medio Mirador Provincial de Santa Fe, como viceprenta primera, y Luis Tarsitano, de El Tribuno de Salta, será vicepresidente segundo.

La Secretaría General quedará en manos de Pablo Deluca, de Infobae, mientras que Tomás Vio, de Diario Olé, asumirá como secretario de Organización.

Por su parte, Agustino Fontevecchia, de Perfil, continuará al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales. La Secretaría de Actas será ocupada por Miguel Gaíta, de La Palabra de Berazategui.

En el área económica de la entidad continuarán Juan Carlos Fernández Llano, de El Libertador de Corrientes, como tesorero, y Marcelo Almada, de Misiones Online de Posadas, como protesorero.

El Consejo Ejecutivo se completa con seis vocales titulares: Francisco Muñoz, de OPI Santa Cruz; Ramona Maciel, de La Voz del Pueblo; Ricardo Terán, de La Capital; Carlos Marino, de Letra P; Valeria Zitelli, de El Ancasti; y Juan Boglione, de Nueva Rioja.

Como vocales suplentes fueron designados Claudia Bogado, de La Mañana; Diego Garazzi, de Hola Argentina; Gustavo Ick, de El Liberal; Carlos Valentini, de El Diario de Pringles; Diego Dillenberger, de Imagen; y Federico Torres, de Río Negro.

La Comisión de Libertad de Prensa

Uno de los principales cambios definidos durante la asamblea será el nuevo rol de Martín Etchevers. Tras finalizar su período como presidente del Consejo Ejecutivo, pasará a conducir la Comisión de Libertad de Prensa e Información, una de las áreas centrales de ADEPA.

El cambio se produce en un contexto en el que la libertad de prensa, la sustentabilidad de los medios y las transformaciones tecnológicas atraviesan buena parte de la agenda de la industria periodística argentina. La propia entidad viene siguiendo estos temas a través de sus informes y actividades institucionales.

Dessein, por su parte, ya contaba con experiencia dentro de la estructura de ADEPA y venía desempeñándose precisamente al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. Con su llegada a la presidencia, comenzará una nueva etapa al frente de la organización.

ADEPA advirtió por la sustentabilidad de los medios: “Defender la libertad de expresión es defender el periodismo”

Las otras comisiones de ADEPA

Durante la Asamblea General también se estableció que la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones estará encabezada por José Santa María, de Página 12, y como vicepresidente estará Carlos Valentini, de El Diario de Pringles. En tanto, Guillermo Ignacio, de TSN Necochea, continuará al frente del Comité Estratégico.

La Comisión de Premios “Federico C. Massot” seguirá bajo la conducción de José Claudio Escribano, de LA NACION.

La renovación de las autoridades se produjo luego de una serie de actividades desarrolladas durante el encuentro anual de ADEPA en Tucumán. Entre ellas se incluyeron debates sobre el presente y el futuro de la industria periodística, capacitaciones relacionadas con el impacto de la inteligencia artificial y la presentación de informes vinculados con la situación de la libertad de prensa en Argentina.

CS/HB