ADEPA advirtió por la sustentabilidad de los medios: “Defender la libertad de expresión es defender el periodismo”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) inauguró este jueves en San Miguel de Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, con la participación de directivos, editores y representantes de medios de todo el país. Durante la apertura, su presidente, Martín Etchevers, puso el foco en la defensa de la libertad de prensa y en los desafíos económicos y tecnológicos que atraviesa la industria periodística.

Etchevers sostuvo que el sector enfrenta uno de los períodos de mayor transformación desde la llegada de Internet. En particular, señaló que la inteligencia artificial y los cambios en las plataformas digitales modificaron la manera en que las personas descubren, consumen y comparten información.

“La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana. Cambiaron los buscadores. Cambiaron las plataformas. Cambió la forma en que las personas descubren, consumen y comparten información”, afirmó.

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El titular de ADEPA también advirtió por el crecimiento de la desinformación, la polarización y los contenidos de impacto, frente a un escenario en el que reivindicó el papel del periodismo profesional. Según planteó, los medios continúan realizando una tarea que requiere inversión, investigación, presencia en el lugar de los hechos y responsabilidad editorial.

“Los medios, cuyo contenido sigue requiriendo la inversión y el profesionalismo de estar en el lugar de los hechos, de investigar lo que está oculto, de producir análisis y miradas inéditos, de contar con una curaduría y una responsabilidad editorial, son los pocos que brindan hechos verificados, lecturas validadas, certezas y confiabilidad en un entorno saturado de operaciones, campañas y alucinaciones”, sostuvo.

Libertad de prensa y sustentabilidad

Uno de los principales ejes del discurso fue el vínculo entre la libertad de expresión y la sustentabilidad económica de los medios. Etchevers sostuvo que las transformaciones tecnológicas ya no pueden analizarse como un fenómeno separado de las condiciones que permiten sostener redacciones y garantizar una prensa profesional.

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“Como los tiempos cambian, hoy defender la libertad de expresión también significa defender las condiciones que hacen posible la existencia del periodismo”, afirmó.

En ese sentido, resumió la posición de ADEPA con una advertencia sobre el futuro de la industria. “No hay periodismo profesional y libre sin medios sostenibles. No hay información confiable sin redacciones fuertes. Y no hay democracia saludable cuando desaparecen las voces locales que interpretan la realidad de sus comunidades”, señaló.

El presidente de la entidad también cuestionó el desequilibrio económico entre los medios y los grandes actores tecnológicos. Según planteó, parte del valor que los medios generan para la conversación pública es apropiado por las plataformas sin una compensación proporcional.

“Ese valor que aún —y yo diría más que nunca— le agregamos a la conversación pública está en peligro porque es apropiado por los grandes jugadores tecnológicos sin ningún tipo de proporcionalidad”, sostuvo.

Martín Etchevers

Frente a ese escenario, ADEPA amplió su agenda para abordar cuestiones como propiedad intelectual, monetización de contenidos, inteligencia artificial, innovación editorial y nuevos modelos de negocio. Etchevers destacó además las acciones de la entidad frente al uso no autorizado de contenidos periodísticos por sistemas de IA y su incorporación a SPUR, una coalición internacional que trabaja sobre estándares abiertos vinculados con los derechos de uso de contenidos periodísticos.

El desafío de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial en las redacciones argentinas ocupó otro de los puntos centrales de la apertura. Etchevers explicó que ADEPA decidió abordar la transformación tecnológica sobre toda la cadena de valor del periodismo, con estudios sobre adopción de IA, una guía para el uso responsable de estas herramientas y capacitaciones sobre inteligencia artificial, SEO, GEO, publicidad programática, automatización y nuevos modelos de negocio.

También destacó el trabajo de la entidad para defender los derechos de propiedad intelectual frente al uso de contenidos periodísticos por parte de sistemas de inteligencia artificial.

“Defender la sustentabilidad del periodismo requiere hoy una mirada global”, afirmó Etchevers.

La 64ª Asamblea General Ordinaria se desarrolla hasta este viernes en el Hotel Sheraton Tucumán, con La Gaceta como medio anfitrión. La agenda incluye debates sobre libertad de prensa, innovación, sustentabilidad e inteligencia artificial, además de capacitaciones y reuniones de las distintas comisiones de ADEPA.

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Durante su visita a Tucumán, representantes de la entidad también mantuvieron encuentros institucionales con el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con quienes abordaron la situación de los medios y la importancia del diálogo entre las instituciones públicas y el periodismo profesional.

En el cierre de su discurso, Etchevers planteó que la transformación tecnológica no necesariamente implica la desaparición del periodismo. “La radio no reemplazó a los diarios. La televisión no reemplazó a la radio. Internet no reemplazó al periodismo. Y confío en que la inteligencia artificial tampoco lo hará”, afirmó.

Para el titular de ADEPA, el cambio estará en las herramientas, los formatos, las plataformas y los modelos de negocio, pero no en la necesidad de contar con periodistas capaces de verificar información, investigar y ejercer un criterio editorial independiente.

“La inteligencia artificial puede responder preguntas. Puede resumir documentos. Puede generar textos. Pero no puede reemplazar la responsabilidad ética del periodista. No puede construir confianza. Y la confianza sigue siendo el activo más valioso que tiene un medio de comunicación”, concluyó.

RG