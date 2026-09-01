ADEPA se incorpora a una alianza internacional sobre IA y respalda la demanda de Editorial PERFIL contra OpenAI y Microsoft

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se incorporó a la Coalición SPUR, una alianza internacional que trabaja en la creación de herramientas y estándares para proteger los contenidos periodísticos utilizados por sistemas de inteligencia artificial. La decisión se conoció en medio del debate por el uso de información producida por los medios y coincide con el respaldo de la entidad a la demanda iniciada por Editorial Perfil contra OpenAI y Microsoft.

La incorporación convierte a ADEPA en una de las primeras organizaciones del hemisferio en sumarse a esta iniciativa internacional. El objetivo es que los medios puedan saber cuándo, cómo y para qué los sistemas de inteligencia artificial utilizan sus contenidos, además de avanzar en mecanismos de reconocimiento, atribución y posibles acuerdos de licencia.

El anuncio también pone en primer plano una discusión que ya llegó a la Justicia argentina. Editorial PERFIL demandó a OpenAI, Microsoft Corporation y Microsoft de Argentina por daños y perjuicios y competencia desleal, al considerar que las compañías utilizaron contenidos producidos por sus redacciones sin autorización ni compensación económica.

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Perfil demanda a OpenAI y Microsoft por el uso de contenidos periodísticos sin autorización

La alianza que busca poner reglas al uso de contenidos por la IA

La Coalición SPUR, cuyo nombre responde a Standards for Publisher Usage Rights, reúne a medios y organizaciones de la industria periodística de distintos países. Entre sus impulsores se encuentran la BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News y Telegraph Media Group.

Con el tiempo, la iniciativa incorporó a otros actores internacionales, entre ellos The Associated Press, Mediahuis, WAN-IFRA, FIPP y News/Media Alliance. Ahora, ADEPA llevará a ese espacio la mirada y las necesidades de los medios argentinos, en un contexto en el que la inteligencia artificial modifica la forma en que se produce, distribuye y consume la información.

Uno de los principales proyectos de SPUR es el desarrollo de sistemas que permitan seguir el recorrido de los contenidos periodísticos. En junio, la coalición presentó su Content Telemetry Standard, una herramienta pensada para que los editores puedan medir y conocer el uso que hacen de sus producciones los sistemas de IA.

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La discusión apunta a una cuestión central: establecer mecanismos que permitan identificar el origen de los contenidos, reconocer a sus productores y facilitar, cuando corresponda, acuerdos para su utilización. También busca reducir las dificultades técnicas que enfrentan los medios a la hora de proteger su propiedad intelectual frente al avance de estas tecnologías.

“La adhesión a SPUR nos permitirá acceder a herramientas y marcos de trabajo clave para mejorar la trazabilidad de los contenidos y promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados para toda la industria”, señaló Martín Etchevers, presidente de ADEPA.

El titular de la entidad remarcó que la incorporación permitirá que los medios argentinos participen de una discusión internacional que puede definir el futuro de la producción y distribución de información. ADEPA también destacó que busca acercar estos conocimientos y herramientas a medios de distintas escalas y regiones del país.

El respaldo a la demanda de Editorial PERFIL contra OpenAI y Microsoft

La decisión de ADEPA se produce mientras avanza una discusión similar en los tribunales. Editorial Perfil presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft y sostiene que las empresas tecnológicas rastrearon, descargaron, almacenaron y utilizaron de manera sistemática contenidos periodísticos sin autorización.

La acción judicial fue presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal e incluye un reclamo por daños y perjuicios y competencia desleal. Según la posición de la empresa, existe una diferencia entre que una persona consulte una noticia y que una compañía copie grandes cantidades de información para utilizarla como parte de sistemas comerciales de inteligencia artificial.

Por qué Perfil decide luchar contra el robo de OpenAI y Microsoft

Editorial PERFIL sostiene que sus notas, investigaciones, crónicas y entrevistas fueron utilizadas como insumos para el desarrollo y la optimización de modelos de IA. La presentación también cuestiona el posible acceso a contenidos protegidos por sistemas de suscripción y otras modalidades de acceso exclusivo.

Con esta demanda, Editorial PERFIL se convirtió en el primer medio de habla hispana en llevar a OpenAI y Microsoft ante la Justicia por el presunto uso no autorizado de sus contenidos periodísticos. El caso se suma a otros conflictos que ya existen en distintos países entre empresas tecnológicas y organizaciones de medios.

La discusión incluye una cuestión que preocupa a la industria periodística: qué ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial utiliza información producida por un medio para responder directamente a un usuario. Si la respuesta evita que la persona ingrese a la fuente original, los medios advierten que puede producirse una caída en el tráfico y en los ingresos que sostienen la producción de periodismo profesional.

Ese es uno de los puntos de contacto entre la demanda de Editorial PERFIL y el trabajo que impulsa SPUR. Mientras la acción judicial busca que la Justicia analice el presunto uso no autorizado de contenidos, la coalición internacional intenta desarrollar reglas y herramientas que permitan transparentar esa relación y establecer mecanismos de reconocimiento, control y eventual compensación.

ADEPA sostuvo que su incorporación permitirá fortalecer la posición de los medios argentinos frente a este nuevo escenario. El objetivo, según planteó la entidad, es que la relación entre quienes producen información y las plataformas tecnológicas se base en reglas más claras y en el reconocimiento del valor económico y profesional del trabajo periodístico.

LB/MSS