Insólito: un estudiante universitario iba a cursar en avión para no tener que pagar un alquiler en San Francisco

Bill, un joven universitario de Los Ángeles, obtuvo su maestría en Ingeniería viajando tres veces por semana en avión hasta San Francisco. Con el objetivo de no mudarse ni pagar alquiler en la costosa área de la Bahía de San Francisco, realizó un meticuloso y extenuante plan para volar hasta la prestigiosa universidad de Berkeley, por menos de 5.600 dólares.

El joven relató que "vivía cómodamente en Los Ángeles" y que fue aceptado para un programa de estudios que duraba desde agosto de 2022 a mayo de 2023. "Sabía que volvería a Los Ángeles después de graduarme porque quería volver a la empresa donde trabajo tras finalizar los estudios", justificó.

Luego de enterarse de los inflados precios en los alquileres de la zona del campus de su universidad, cayó en la cuenta de que tenía muchos puntos de viaje acumulados. "Me encanta volar y tengo muchas millas y puntos de viajero frecuente acumulados en los últimos años", relató en una publicación de Reddit.

Bill quiso aplicar para un récord Guiness, pero lo rechazaron

Con una profusa planificación realizada en Google Sheets, el joven calculó los gastos de pasajes, estacionamiento y subte hasta la universidad y concluyó que podría ahorrar al menos 12.000 dólares si viajaba en avión, en vez de mudarse. “Supongo que la parte del ahorro de dinero es solo convencerme a mí mismo, de hecho, el verdadero incentivo es la historia genial y el viaje increíble”, declaró.

Quizás el dato más sorprendente es que Bill no faltó a ninguna de las clases que tuvo lunes, miércoles y viernes del período 2022-2023 y para las que tuvo que levantarse a las 3.40 am en muchas oportunidades, para alcanzar el vuelo de las 6 y estar en clase a las 10. En promedio, “el tiempo de viaje de puerta a puerta entre mi casa en Los Ángeles y mi salón de clases en Berkeley es de 4 a 5 horas en cada tramo. Así que sí, pasé mucho tiempo de viaje”, reconoce el joven.

Bill realizó publicaciones con actualizaciones y un detallado informe financiero sobre su plan, por lo que se conoce que en total realizó 115 viajes a la universidad, tomó 238 vuelos, recorrió 92089 millas y gastó un total de 5.592,66 dólares.

La reflexión del joven sobre su experiencia

Del 8 de agosto del 2022 al 17 de mayo del 2023, Bill invirtió 1283.90 horas, o 53.5 días viajando. Por su hazaña, aplicó al récord mundial Guinness por la distancia más larga de viaje escolar dentro de un año académico. “Desafortunadamente, después de tres meses de espera, rechazaron mi solicitud debido a que ‘esto es más como un logro personal y no fomenta la competencia’”, relató en Reddit.

Como reflexión final, el joven afirmó que su travesía fue una locura, pero que valió la pena. “Mis amigos me dijeron que la mayor diferencia entre ellos y yo es que piensan en cosas locas y eso es todo, pero en realidad yo las hago”, comentó Bill y añadió: “Se necesita mucha investigación, planificación, autodisciplina, dedicación y mi pasión por el transporte y la aviación para hacer posible este viaje sin faltar a ninguna clase”.

“Me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron en el camino, sin su aliento y sus consejos probablemente no podría llegar tan lejos. Llámame bicho raro o lo que quieran, pero en realidad disfruté este viaje y los aviones, incluso si me estresaba a veces preguntándome si podría llegar al campus a tiempo o si podría llegar a casa sin quedarme atrapado en el aeropuerto cuando el clima se ponía feo”, recordó.

“Esta es probablemente una de las cosas más locas que he hecho y me alegro de haberlo planeado, ejecutado y nunca haberme rendido. A los 26 años, mi cuerpo todavía me permite hacer algo loco como esto, y va a ser mucho más difícil intentarlo a medida que crezca”, reconoció Bill.

El joven alcanzará el millón de millas en septiembre de este año, con más de 100 aerolíneas combinadas. “Este podría ser el final de mi viaje épico, pero mi pasión por el transporte y la aviación continuará”, finalizó.

