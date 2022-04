Insólito video: se le atoró la cabeza en un asiento y hubo demoras en el tren Roca

Una insólita situación se vivió este lunes 25 de abril en una formación del tren Roca, cuando a un pasajero se le atoró la cabeza en uno de los asientos y hubo demoras de hasta 20 minutos en el servicio.

El video del momento quedó registrado por una usuaria y rápidamente se viralizó en Twitter. Según informó El Diario Sur, el pasajero fue asistido por personal de Trenes Argentinos. No sufrió heridas.

“Volviendo de la facu se paró el tren 20 minutos porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoya brazo. Gracias roquita, por suerte salió”, comentó una pasajera en las redes.

Luego, en diálogo con El Diario Sur, agregó: "Al flaco este nunca lo vi. Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer".

“Había un debate entre los pasajeros en el medio de la estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿dónde lo iban a conseguir? Otros hablaban de un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, concluyó.

