Jaime Stiuso "sospecha" que fue víctima del espionaje ilegal macrista

El ex Director de Operaciones de la ex SIDE, Antonio Jaime Stiuso, pidió ser aceptado como querellante en la causa de espionaje ilegal que tiene como principales acusados a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los directores de la AFI macrista.

En otras palabras, Stiuso, que fue el amo y señor del espionaje por más de 30 años, sospecha que fue víctima del accionar de la banda de agentes investigada en Lomas de Zamora. Entre los espiados figuran la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también dirigentes que en ese entonces eran del oficialismo, como María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta.

“En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI”, afirmó Stiuso en la presentación que difundió Télam.

En el escrito, que firmó junto a su abogado Santiago Blanco Bermúdez, Stiuso basó su sospecha en el hallazgo de una carpeta que contendría su legajo en un allanamiento a uno de los acusados en el caso, Diego Dalmau Pererya.

“De momento no le consta al suscripto que esa información sea cierta, sin embargo no me sorprendería que efectivamente se haya procedido al secuestro de mi legajo en uno de esos allanamientos”, dijo Stiuso, que terminó siendo echado de la exSIDE por Cristina Kirchner, se exilió y volvió al país con el macrismo.

"Por tanto, debido a mi vasta experiencia en la materia, en más de una ocasión he advertido ese tipo de procedimientos. Muchas veces he preferido no reaccionar frente a esas verificaciones”, precisó.

Para Stiuso, el espionaje no fue obra de una sola persona:"No se trata de una acción en solitario, sino que se trata de una labor mancomunada por otros tantos agentes y de esas acciones, según surge de noticias periodísticas en las que se publican decisiones ya adoptadas por este Juzgado, estarían en conocimiento las más altas autoridades de la AFI durante los años 2016/2019”.

Stiuso pidió ser aceptado como querellante y que se lo cite al juzgado para ratificar el contenido de su escrito.



