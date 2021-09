Campanella, duro con Alberto Fernández: "Le pegó a la sociedad como lo hizo con aquel adulto mayor"

El cineasta Juan José Campanella se pronunció luego de los resultados de las PASO y, haciendo un balance de los dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández, consideró que "le pegó a la sociedad como lo hizo con aquel adulto mayor".

"Alberto Fernández le hizo a la sociedad lo que le hizo al adulto mayor al que le pegó en el piso. No puede cambiar nada. Creo que la sociedad dijo, no que no me gusta lo que hiciste, no quieren al presidente", sostuvo Campanella en diálogo con Todo Noticias.

De esta manera, el cineasta hizo alusión al video que habría tenido lugar en octubre de 2018. El metraje muestra como el actual presidente empuja a un adulto mayor luego de que éste lo increpara con insultos en un local gastronómico.

"Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…", gritó el hombre antes de que Fernández se levantase de su silla y le propinara un golpe con el hombro, haciendo que caiga al piso. Detrás suyo corre la primera dama Fabiola Yáñez tratando de detenerlo.

Poniendo el foco en la primera etapa de las elecciones legislativas, Campanella admitió: "Es una sorpresa para todos. Esto nos ha dado mucha fuerza para seguir trabajando. Hay muchas esperanzas. Estamos con mucha alegría".

Sin embargo, sostuvo que "no podemos caer en el triunfalismo" por que "todavía no ganamos las elecciones". Acto seguido, indicó que el resultado favorable obtenido por Juntos por el Cambio fue posible por la "indignación que muchos veían".

"Esto no podemos achacarlo a la política económica únicamente", remarcó para luego hablar sobre un posible cambio de rumbo de la administración Fernández: "Estos arranques de 'todo va a ser distinto de ahora en más' me da cierto escepticismo".

De cara a las generales, a celebrarse el domingo 14 de noviembre, el cineasta insistió en que "Argentina está en un momento de elegir dos caminos: el camino de siempre y el nuestro, que va a ser un camino difícil".

Puntualizó en que "si Juntos por el Cambio gana en 2023, recibirá un país peor que en 2015 y con una división tremenda". Aconsejó también que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal "se guíen por sus instintos".

En los últimos tramos de la entrevista, remarcó: "Lo que más me gustó del gobierno de Cambiemos fue que, por primera vez en mi vida, vi un gobierno donde la gente fue presa por los delitos que cometieron. En Argentina hay mafias en todo".

JFG / ED