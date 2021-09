Dady Brieva utilizó una metáfora sexual para explicar el "voto castigo" al Gobierno

El humorista Dady Brieva se pronunció este lunes 13 de septiembre sobre el desfavorable resultado obtenido por el oficialismo durante las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y opinó sobre el "voto castigo" a través de una metáfora sexual.

Con respecto al enojo manifestado por la ciudadanía en torno al peronismo, Brieva sostuvo en una entrevista a Radio El Destape: "Que la conclusión sea me hago puto porque me llevo mal con mi mujer, es algo que me cuesta entender realmente".

Acto seguido, aclaró que a su propio juicio no es normal que uno "cambie de opción sexual" con tanta rapidez. Una vez que descargó sus frustraciones, dijo: "Siempre se entiende porque soy claro. Soy incorrecto pero soy claro".

El humorista Dady Brieva durante una de sus apariciones en Radio El Destape.

"Otra cosa es que digas 'me enojé por que vos eras el que me ibas a dar de comer. Vos sos el que me daba de comer y no me das de comer. Vos eras el que me daba de comer, hijo de puta. El peronismo es el que daba de comer y no me diste de comer'", explicó.

Ante una posible vuelta de Juntos por el Cambio al poder, el humorista admitió: "¿Por qué de nuevo el voto al macrismo? Cuando lo vi sentado a Mauricio Macri de nuevo en Periodismo para Todos (El Trece) dije guau. Esas cosas no las puedo digerir".

Y arremetió, dejando perplejos a los periodistas a su alrededor: "¿Sabés lo que pasa? Que en el 2015 nos pasó eso. Quedamos en la lona, perdiste el laburo, chupaste porongas para darle de comer a tus hijas, vos y todos los demás...".

Alicia Castro: "Alberto Fernández debe escuchar a los votantes que lo llevamos al poder"

Sin embargo, las críticas de Brieva no estuvieron solo centradas en aquellos que votaron contra la administración Fernández o el principal partido de la oposición. En primer lugar, enfatizó en que el Gobierno "se fue debilitando de a poco".

Luego, habló en relación a cambios que deberían hacerse desde el poder: "Me decían que el cambio de Gabinete estaba previsto para después de noviembre. ¿Por qué para después? No tenés que esperar a que los chicos tengan 18 años. Separate ahora".

"¿Por qué para después de noviembre?", insistió una vez más para proceder con otra analogía: "Lo que tenés que hacer cuando el Jenga está de costado y es una cuestión de tiempo que se caiga, tenés que agarrar la mesa y tirar el Jenga a la mierda".

Eduardo Duhalde: "Hace un año y medio que el presidente está groggy, pero no la entiende"

Bajo la misma línea, consideró: "Hay que empezar todo de nuevo. Si no es una cuestión de tiempo y un cuello de botella como el que llegamos ahora. No pueden tardar tanto en reaccionar. Esto es ahora y no después".

En los últimos tramos de la entrevista, Brieva hizo una última mención a la reacción tardía del Gobierno: "Es como el tipo que no quiere perder a la mujer y empieza a hacer cosas. Pero viste como es. Ya la perdió hace seis años atrás".

