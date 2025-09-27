El "mito de la tinta invisible": muestran las lapiceras que se usarán para votar y desmienten que la marca se borre con el calor

A un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta “tinta invisible” en las biromes que se usarán para marcar la Boleta Única de Papel (BUP). En un video oficial, el organismo aclaró que las lapiceras entregadas en cada mesa son indelebles y seguras.

La desinformación comenzó a difundirse en cuentas libertarias que instaban a los votantes a concurrir con su propia lapicera, bajo la sospecha de que las provistas por las autoridades de mesa podrían “borrarse con calor” y facilitar un presunto fraude electoral. Ante la viralización de este rumor, la Cámara Electoral difundió un video explicativo para llevar tranquilidad a la ciudadanía y ratificar la transparencia en los comicios.

El coordinador electoral Manuel Mogni explicó que las lapiceras oficiales se entregan antes de entrar al cuarto oscuro y no existe riesgo de que se borre el voto.

La normativa vigente en la Argentina establece que las biromes entregadas por las autoridades de mesa en los comicios deben ser indelebles y este criterio fue aplicado en el proceso de compra de los materiales para estos comicios.

Además, las autoridades explicaron que “el propio sistema de votación hace que sea imposible” ese tipo de fraude, ya que los fiscales supervisan el proceso pero “no entran en contacto con la boleta” ni antes de que ésta ingrese a la urna, ni durante el recuento.

Cabe mencionar que esta desinformación ya circuló en otros países de América Latina, como México y Colombia, durante procesos electorales con sistemas de votación similares.

El 3 de julio de 2025, la Jefatura de Gabinete aprobó la licitación y adjudicó la compra de estos 145 mil conjuntos a la empresa Sellos Online SRL por la suma de $ 2.594 millones, informó Chequeado.

LT