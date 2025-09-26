El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió este viernes a desmentir una foto que lo mostraba comprando en un Apple Store de Nueva York, ciudad en la que estuvo para participar del foro "Democracia siempre", en homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica.

La imagen, que se viralizó en redes sociales a través de cuentas libertarias, lo ubicaba en el mostrador de un local de Apple vestido con un traje negro. El mandatario negó esa escena con un mensaje en su cuenta de X: "La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos".

Foto desmentida por Kicillof y cruzando a Milei

Kicillof vinculó la viralización con el clima político tras el acuerdo de Javier Milei con Donald Trump por un swap de 20 mil millones de dólares: "Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. Pero la imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina".

La foto falsa fue replicada por el portal La Derecha Diario y usuarios oficialistas como @TommyShelby_30, quien escribió: "Sería una lástima que se difunda por todos lados esta foto de Kicillof comprando en el Apple de New York, ¿no?". El posteo superó las 300 mil visualizaciones en pocas horas.

Posteo de la imagen desmentida por Kicillof

La polémica se extendió a otras cuentas cercanas al oficialismo libertario, incluidas figuras de transmisiones digitales afines. En paralelo, usuarios de redes comenzaron a cuestionar la veracidad de la imagen, señalando inconsistencias en el mobiliario y posibles errores de edición por inteligencia artificial.

Espert responsabilizó a Kicillof por el triple femicidio y aseguró que la provincia está "ensangrentada de inocentes"

Ya de regreso en Buenos Aires, Kicillof volvió a remarcar el contraste entre lo que definió como una operación en su contra y la política exterior del Gobierno nacional. Mientras el Presidente cerraba en Nueva York un acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario provincial buscó instalar su propia agenda: "Dejen de fabricar fakes que no causan gracia", concluyó su posteo.

La controversia se suma a una serie de cruces en redes entre oficialismo y oposición en plena campaña, donde la difusión de imágenes apócrifas y la disputa digital se volvieron parte central de la estrategia política.

