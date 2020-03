La Corte Suprema tiene todo listo para continuar la feria en medio de un clima de diferencias

por Cecilia Devanna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tenía todo preparado para seguir en línea con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, tal como lo viene haciendo desde el comienzo del avance de la pandemia de coronavirus en Argentina. La prórroga del aislamiento dictado por el Ejecutivo no motivará cambios en el Palacio de Tribunales, que ya contempló esa posibilidad en la acordada con la que dictó la feria extraordinaria el pasado 20 de marzo. Allí, en el artículo 2 se hizo referencia a que la misma eventualmente se extendería “por igual plazo que el que el Poder Ejecutivo Nacional” pudiera disponer la prórroga del aislamiento. Así también seguirá al frente, como autoridad de feria, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Esa acordada llegó luego de varios días de reuniones e intercambios en los que primero se decidió el dictado de días inhábiles y luego se decretó la feria. El hecho suscitó diferencias entre sus miembros, de las cuales se llegó a hablar de fuertes cruces entre Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, su predecesor en el cargo. Algunas de esas versiones hablaban de que las diferencias fueron tan fuertes que, de no haber mediado la feria, las mismas habrían pasado un límite. Esas versiones fueron desmentidas por distintas fuentes consultadas por PERFIL, quienes en diferentes términos admitieron que sí hubo grandes disidencias de criterios fundamentalmente sobre las medidas a acordar, pero que no estuvieron ni cerca de llegar a otras instancias.

“Eso es ficción”, sostuvo una fuente sobre ese punto. En tanto que otra aseguró: “es inviable eso, no sucedió. Son dos señores”. Mientras que la tercera coincidió que eso no ocurrió, ni estuvo cerca de ocurrir, y fue un paso más: “es imposible que se hayan peleado como dicen porque para una pelea necesitas dos y uno directamente no estaba”, afirmó en referencia a que Lorenzetti fue el primero en cerrar su vocalía, el martes 17, cuando envió el personal a su casa y desde entonces trabaja desde su casa en Rafaela, según explican desde su entorno, haciendo uso de las herramientas de teletrabajo.

Las diferencias que se suscitaron habrían tenido por un lado a un Lorenzetti, propenso a disponer la feria desde el primer momento y a un Rosenkrantz, que pensaba en otra alternativa. Por esos días, las conversaciones y deliberaciones se hacían de distintas formas. Físicamente el que siempre estuvo, junto a Rosenkrantz, fue Horacio Rosatti, ya que los otros miembros estaban ausentes. En el caso de Elena Highton de Nolasco, porque está recluida en su casa por precaución ya que está dentro de los grupos de riesgo, y en el de Juan Carlos Maqueda por que está guardando cuarentena obligatoria tras haber vuelto hace casi dos semanas, de Estados Unidos. Maqueda, el miembro con mayor antiguedad dentro de la Corte, fue quien se quedó toda la feria de verano trabajando y por eso se tomó vacaciones recientemente.

“Ir con la feria desde el primer momento era marcarle la cancha al Ejecutivo”, consideró una fuente del Palacio. “Respetar lo que estaba decidiendo el gobierno nacional era fundamentalmente mantener la división de Poderes. Y desde el momento cero se estuvo en absoluta consonancia con las políticas sanitarias dispuestas a nivel nacional”, agregó otra. “El Poder Judicial no está disociado del resto de los Poderes y por eso la clave desde el principio era acompañar las decisiones del Ejecutivo”, completó una de ellas.

Cerca del ex presidente del organismo defienden la postura de buscar ir de entrada con la feria, atento a que consideraba que se estaba ante la necesidad de tomar una decisión urgente, en el que había mucha preocupación, y presión de los magistrados porque la propia actividad judicial. Cerca suyo explicaron que, entre otras cosas, como en la justicia el intercambio de papeles es permanente, era una fuerte amenaza para la salud y reforzaban la idea de teletrabajo.

Desde otros sectores insisten en que desde el primer momento fueron permanentes las conversaciones entre el Ejecutivo y la Corte. “Se decidió internamente y de manera mayoritaria, estar en línea con Sanidad, con el Ejecutivo”, detallan fuentes del Palacio. “Por eso primero se fue por los días inhábiles, sacar a los factores de riesgo y después -atento a las decisiones de Balcarce 50- avanzar con feria”, detallaban.

En la Corte, en las últimas horas, buscaron restar importancia a las diferencias y preferían enfocarse en los hechos que suceden. “La Corte entendió desde el primer momento la magnitud” de lo que estaba sucediendo", afirman. Y destacan que en menos de siete días el máximo tribunal mostró una importante actividad. “Salió una resolución y tres acordadas, no existe habitualmente eso. Es una situación extraordinaria”.

