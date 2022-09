La grieta en vivo: "Basta por favor, mis hijas no la quieren a Cristina y me odian como madre..."

"Nosotros no queremos dañar a nadie, yo no soy fanática de ustedes, pero soy muy argentina y les pido que paremos un poco la mano...", le dijo Marta Noemí Díaz, una entre las miles de mujeres que venían de Plaza de Mayo a Paula Bernini, la notera de TodoNoticias que cubría la desconcentración en plena Avenida de Mayo, y esa nota que parecía ocasional terminó convirtiéndose en una radiografía "en vivo" de cómo la grieta política divide a millones de familias en la Argentina.

"Yo no los miro a ustedes" (por TN) le dijo la mujer a la cronista, para luego pedirle "por favor seamos conscientes de esto, porque yo a mis hijos por pensar mal de Macri los pude haber perdido a mi familia", contando que "mis hijas no entienden...", en obvia alusión a su casi devoción por Cristina Kirchner.

"Yo soy ama de casa, estoy bien, tengo dos propiedades, me alcanza con lo que tengo, quien me las dio no sé, pero la vida me las dio y Cristina y Néstor me ayudaron mucho, por eso los fui a ver siempre, fui a los actos, fui al velorio de Néstor", agregó Díaz.

"Vos podés ser mi nena, mi hermana, somos todos argentinos, yo les pido a todos que paremos...", siguió con su 'catarsis' ante Bernini, señalando "yo te hablo por la felicidad de mi familia, no puedo pelear con mis hijas, una de 43 y la otra de 45, porque ellas no la quieren a Cristina y me odian como madre...".

Movilización en Plaza de Mayo - FOTO: Ernesto Pagés

"Quiero que ustedes lo sepan como padres, lo que pasa, si vos tenés hijos, yo amo a Cristina, ante todo de mis hijos, tengo dos varones que son de Cristina y las dos nenas son en contra, pero me agreden, yo dejé de ir a las fiestas de mis nietos, tus lágrimas son las mías, quiero que ustedes entiendan, yo amo al periodismo, amo a la televisión, pero no podemos seguir así...", señaló.

"TN, La Nación, Macri, les pido como argentina, estamos quedando mal en mi pueblo, yo amo a mi Argentina, amo a todos mis vecinos...", alcanzó a decir Díaz en el final, pero ya la tapaban los canticos de quienes la rodeaban, entonando "Cristina presidenta". La postal había servido para ver, en vivo, como en tanto grupos familiares las posturas de kirchnerismo o antikirchnerismo han alterado lazos, al punto de, como dijo la mujer que habló con Bernini "me odian como madre".

Después de ese momento, Bernini tuvo que soportar acusaciones y que le le lanzaran algunas cosas otros asistentes a la marcha que criticaban al Grupo Clarín por "sembrar el odio", como le gritaba uno de los asistentes más exaltado mientras otros trataban de contenerlo, y de fondo otros coreaban vinculando a ese sector del periodismo con la dictadura. La grieta seguía su curso.

HB