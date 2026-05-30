La tapa de Perfil del sábado 30 de mayo de 2026

Te ofrecemos los principales temas de la edición del Diario PERFIL, de este sábado 30 de mayo 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos.

El FMI criticó la débil lucha contra la corrupción y la demora de las declaraciones juradas. El organismo multilateral de crédito que acaba de desembolsarle US$ 1 mil millones al Gobierno de Javier Milei le exigió, en el mismo documento, que sus funcionarios presenten las declaraciones juradas en tiempo y forma. El Fondo dijo que "es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por escasa transparencia".

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"Peaky Blinders" vs "Equipo Rocket": las tropas de Caputo y Karina en las redes. Detrás de la tregua que Javier Milei forzó entre su asesor presidencial y su hermana, late una feroz pelea que sigue sin retorno. En el ecosistema libertario hay dos grupos que se identifican con los protagonistas de la disputa. Los caputistas llevan el nombre de la serie que le gusta a su jefe y que eligió hasta para vestirse. Los karinistas llevan ventaja y ahora anotaron una nueva incorporación: Iñaki Gutiérrez, que reapareció en Balcarce 50 bajo órdenes de “El Jefe”. La intimidad de una interna frívola pero letal.

Cristóbal López, la carta oculta detrás de las licitaciones de la obra pública libertaria. El empresario no pudo obtener el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, adjudicado en la Etapa II-A al grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco. Sin embargo, la constructora CPC, del grupo Indalo, sigue en carrera para hacerse cargo de los corredores viales a privatizar restantes. El Gobierno busca completar el paso a manos de privadas de 9 mil kilómetros de rutas en una primera instancia.