La tapa del Diario PERFIL del domingo 12 de julio de 2026.

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.155 del Diario PERFIL, de este domingo 12 de julio de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Exclusivo: Facundo Leal quiere hablar y hay alarma en Gobierno y oposición. Nadie sabe dónde está detenido el expresidente de Arsat. Tampoco pudieron abrir su teléfono. Son conocidos sus problemas de adicción. Con esos antecedentes, mañana declarará ante el juez Mirabelli por supuestos retornos. Según los peritajes, se trataría de un perjuicio que supera los US$ 2 millones y los 40 millones de pesos. El acusado va a dar testimonio, pese a que su abogado le aconsejó presentar un escrito. Sus palabras alteran a todo el arco político.

Sergio Aguirre, el socio de Martín Menem que investiga la Justicia por presunta corrupción.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero hay que saber sufrir. Argentina en la semifinal. Fue un 3 a 1 ganado en un alargue que se abrió con una genialidad de Julián Álvarez. Lo espera Inglaterra, el miércoles.

Tomás Abraham escribe sobre la pasión futbolística de la Argentina.

Jorge Macri. En la Ciudad se iniciaron las negociaciones entre el oficialismo nacional y el local.

Guerra cultural: se recortó a la mitad el presupuesto de educación y ciencia.

El peronismo ya empezó su interna por la gobernación. Cuatro candidatos están en carrera: Ferraresi, Mendoza, Andreotti y Achával.

Primero hay que saber sufrir. Argentina en la semifinal. Fue un 3 a 1 ganado en un alargue que se abrió con una genialidad de Julián Álvarez. Lo espera Inglaterra, el miércoles.

De la Espriella pretende asumir la Presidencia en un cuartel militar.

Plan económico. Los analistas ponen el ojo en dos puntos desafiantes: la adquisición de dólares y la acumulación de reservas.

Periodismo Puro. Fontevecchia entrevista a Óscar Martínez, autor de Bukele, el rey desnudo y jefe de redacción del El Faro.

Ola de calor. La torre Eiffel y varios museos parisinos cerrarán antes a causa de las temperaturas excesivas que afectan a Francia.

Homenaje. En Rosario reinauguran el mural dedicado a Lionel Messi, frente al Monumento a la Bandera, en la zona más visitada.

Elena Ruseva, la pintora trumpista que retrató a Milei. Lamelas compró su obra sobre el Presidente.

Escriben en esta edición:

Žižek, Varoufakis, Castro, Fara, Piro, Abadi, Zabalza, Balza, Armesto, López, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

