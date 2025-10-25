La tapa del Diario PERFIL del sábado 25 de octubre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.080 del Diario PERFIL, de este sábado 25 de octubre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

US$ 7.400 millones: el dólar barato le salió caro a Milei. Contener el precio de la divisa tuvo un costo que puede ser considerado histórico y que podría trepar a US$ 8.400 con el aporte del Tesoro de EE.UU. Se trata del cuarto mayor episodio de ventas desde 2003. Los mercados, pese a todo, son pesimistas sobre la performance electoral del Gobierno.

Solo faltan los trapitos. La cumbre del JP Morgan en Buenos Aires produjo un efecto inesperado. La cantidad de jets de lujo estacionados en el aeropuerto de Ezeiza. Se empieza a escribir la agenda poselectoral.

En la última semana previa a las elecciones, el oficial subió $ 40. Cerró a $ 1.515.

Cancillería: la salida de Gerardo Werthein profundizó la grieta oficialista.

Macri evitó hacer campaña por LLA y solo bancó a los candidatos del PRO.

Fuerza Patria. El peronismo llega al desafío electoral sin margen de error, con la certeza de que la pelea será provincia por provincia.

EE.UU. Crece la tensión con Venezuela luego de la destrucción de una lancha narco que sería del cartel de Aragua.

Apuestas ilegales. Otra ex Gran Hermano, Catalina Gorostidi, acusada en una causa impulsada por la Lotería de la Ciudad.

Casa Blanca. Donald Trump continúa con su proyecto de tener su propio ‘Versailles’estilo MAGA, y para eso siguió demoliendo.

Trump y Lula se verán cara a cara. Brasil, preocupado por los ataques.

Argentina es el país de la región con el mayor apoyo a la causa Lgbtq+

Está imputada la expareja de Lourdes. Leandro García Gómez será indagado.

Central le ganó 1-0 a Sarmiento y demostró que es el mejor equipo del Clausura.

Independiente revivió con un triunfo y mejor juego: 3-0 a Platense.

Escriben en esta edición:

Burgueño, García, Capalbo, Calvo, Giordano, Guebel, Kohan, Giampaolo, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB