La tapa del Diario PERFIL del sábado 6 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.144 del Diario PERFIL, de este sábado 6 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Desguace del Estado: el Gobierno liquida el fondo anticíclico de los jubilados de Anses. La Casa Rosada tiene una caja de emergencia para romper en caso de extrema necesidad: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en manos de la Administración Nacional de Seguridad Social. Gana terreno la idea de desprenderse de esas tenencias heredadas de las AFJP, replicando proyectos impulsados durante la gestión de Mauricio Macri para transferirlas nuevamente a manos privadas. Su valor rondaría los 15 mil millones de dólares.

Indio Solari: muere un artista, nace una leyenda. El músico fue el símbolo de una época. En Plaza de Mayo hubo una “misa” de despedida masiva en la que no faltó el mensaje político.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La venganza de Karina: la jueza michelli, pese a la aprobación del pliego.

Luis Caputo tuvo un duro enfrentamiento con Ricardo Quintela.

Fundación Faro: Laje deberá explicar el origen de 5 mil millones de pesos. Es el dinero de la batalla cultural.

Dos semanas después sigue el misterio sobre las últimas horas de Agostina.

Peronismo. Las autoridades del PJ buscan las maneras de seducir a las nuevas generaciones. Crece la distancia con los jóvenes.

Línea 144. La oficina que se creó para atender los casos de violencia de género perdió desde 2023 el 47% de su personal.

Macri con Lola Teuly en una comida top. La foto del expresidente y su pareja en el país.

Cuba. Una ola de empresas abandona la isla ante la crisis: tarjetas de crédito, compañías navieras y hoteles son los que se van.

Inteligencia artificial. Ocho de cada diez personas la utilizan a diario. El 54% cree que puede reemplazar al empleo humano.

Perú se prepara para un balotaje con resultado incierto.

La Selección se pone a prueba en EE.UU.: jugará hoy a las 21 el penúltimo amistoso ante Honduras.