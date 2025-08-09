La tapa del Diario PERFIL del sábado 9 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.058 del Diario PERFIL, de este sábado 9 de agosto de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Milei contra los diputados: “Van a ser culpables de un genocidio”. En un discurso dirigido a los diputados, anunció que blindará el déficit cero y penalizará los excesos presupuestarios. Sostuvo que las leyes en defensa de discapacitados y los jubilados “no son para que vivan mejor; se trata de poder”. Además afirmó que “la inflación desaparecerá a mediados del año que viene”.

Todo no marcha de acuerdo al plan. El Presidente habló en cadena y dijo que la intención de los legisladores era destruir los logros conseguidos. “Se trata de hacer el bien, aunque me digan cruel”.

LLA acuerda con cinco gobernadores e irá con el PRO en siete provincias.

Crece la tensión entre Colombia y Perú por un islote en el Amazonas.

Julio Bitelli. El embajador de Brasil no descarta una cumbre entre Milei y Lula, pero “el vínculo no depende de eso”.

CFK. La expresidenta recurre a la Corte Suprema de Justicia por la obligación de tobillera y la restricción de las visitas.

El Fondo Burford prefiere una solución negociada a las acciones de YPF.

Megaoperativo. La Policía de la Ciudad decomisó drogas y armas pertenecientes a la familia del narcotraficante Dumbo.



Trambus. Comenzó la licitación para construir los paradores del nuevo sistema de transporte sustentable de la Ciudad.

Prandi, a los jueces: “Impartan justicia” Justicia”. Denuncia sobre violencia a su exmarido.

Trump prepara su propio Versalles. Polémica reforma de la Casa Blanca.

El plan de Israel para Gaza implica desplazar a un millón de palestinos.

Clásicos calientes en la Boca y Avellaneda: Boca-Racing e Independiente-River.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Curia, Riorda, Hopenhayn, Kohan, Giampaolo, Michel, Fraga, A. López, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

