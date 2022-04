"Las enfermeras estábamos preparadas, hicimos instrucción militar"

Stella Morales, enfermera que participó de la Guerra de Malvinas, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil en la previa del 40º aniversario del conflicto bélico.

Morales ingresó a la Fuerza Aérea en 1981 y, al año siguiente, fue convocada para participar del conflicto atlántico. Protagonizó el documental "Nosotros también estuvimos", dirigido por Federico Strifezzo, que relata el paso de las enfermeras por la guerra.

F: Stella, cuarenta años después, ¿qué sentís hoy?

SM: Cuarenta años después, siento que hay muchas cosas por resolver. Hay un olvido y un contar media historia de toda esta tragedia para la Argentina, porque, recordemos muy bien, era un gobierno de facto. Nosotras fuimos ordenadas a ir a las Islas Malvinas, pero después posteriormente, vino una contraorden, trabajamos en un hospital que quedó instalado en Comodoro Rivadavia, en la cabecera de pista de Comodoro.

Me vienen a la memoria muchos recuerdos tristes. Siento mucha bronca por todo este olvido, por no reconocer la labor de la enfermería después de tantos años, después de haber pasado una pandemia, seguir peleando con esta negación, con esta discriminación.

F: ¿Vos percibías incongruencias en las órdenes que se daban?

SM: Si, por supuesto. Yo creo que todos tenemos miedo de morir pero me resultó incomprensible esas situaciones, cuando llegaban los soldados. Esa tensión y todo lo que habíamos aprendido, en ese momento, en las prácticas, simulacros de guerra que se hacían en el hospital aeronáutico central. Estábamos preparadas, hicimos instrucción militar y en ese momento sentí que no sabíamos nada. La situación ante la muerte paraliza a todos. Esa incongruencia, en el hospital se vivía una tensa calma, una incertidumbre, se vivía el miedo.

Había momentos en los que sonaban las sirenas porque se creía que iban a suceder estos ataques al continente, así que siempre hubo una incertidumbre. Estábamos en un lugar estratégico para recibir las bombas, porque estábamos en la pista de aterrizaje de los aviones

Y dentro del hospital sentí eso porque sufrí esa sensación y ese momento de prepotencia. Yo era suboficial y tenía mis superiores que sus órdenes había que acatarlas. En ese momento, inclusive, recibí días de arresto por haber confundido una cuchara de postre por una cuchara de café. Me di cuenta que no tenía sentido lo que estaban haciendo, esa prepotencia y ese mando estaba fuera de lugar porque en el sur, en las Islas se estaban matando y en el hospital estaban pensando a ver qué iban a comer los señores superiores.

F: Estuve toda la guerra entre Comodoro Rivadavia, Cabo San Jorge, la base de San Julián, Río Gallegos, y recuerdo, ya comenzada la guerra, cuando volvían los conscriptos heridos, que eran chicos de 18 años. ¿Vos estabas del lado del territorio o estabas en las Islas?

Estaba en el continente, en Comodoro Rivadavia. Hicimos evacuaciones aéreas, trasladamos heridos, evacuaciones de soldados y no sé hasta dónde llegamos. Tengo fotos, imágenes, pero no sé porque tengo lagunas, me cuesta recordar un poco las situaciones, me quedan las que me impactaron más, como el primer día, que llegaron los soldados en cantidad y que uno sentía que quería atender a todos al mismo tiempo y no lo podía hacer.

La situación la vivíamos prácticamente cuando llegaban los soldados, sentíamos que venían de un infierno, que venían con esa mirada que te refleja el alma.