Daniel Filmus: "Macri le hizo creer al Reino Unido que pretendíamos explotar recursos económicos y no pelear por la soberanía"

Daniel Filmus, ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca del reclamo sobre la soberanía de las Islas.

DF: Estoy haciendo esta comunicación desde Río Gallegos, vinimos para el sur, para traer inversiones en el tema del hidrógenos y seguiremos el camino hacia Río Grande para acompañar a los veteranos, los excombatientes en la vigilia que se hace todos los años para recordar ese momento tan duro que, para la Argentina, es el día de homenaje a los que cayeron así y los que volvieron al continente y llevan sobre su cuerpo y su mente la huella de haber combatido en aquel momento.

JF: ¿Dónde estabas vos en 1982?

DF: El 2 de abril yo era docente del Instituto Nacional de Educación de Adultos en el Sindicato de Seguros, y recuerdo que allí nos enteramos de lo que estaba ocurriendo y discutíamos el haber participado tres o cuatro días antes de una marcha en contra de la dictadura. Uno estaba en la contradicción de estar de acuerdo, por un lado, con el objetivo, con la meta de recuperar las Islas; pero, al mismo tiempo, haber sido reprimidos los días antes por la dictadura que fue la más sangrienta de la historia. Como todos los argentinos, viví esa contradicción.

Me acuerdo muchísimo del 1º de mayo, cuando escuché que habían empezado los combates, no podía parar de llorar. Me imaginaba a jóvenes cercanos a mi edad, que combatían sin las mejores condiciones, combatiendo en una lucha que era claramente desigual. El 2 de abril no creíamos todavía que podía llegar a haber un conflicto. Creíamos que la acción de los militares iba a terminar en una negociación. Haber llegado a ese extremo, que se hayan perdido tantas vidas argentinas y británicas. La contradicción, de tener medios de comunicación con una mirada extremadamente optimista y una realidad que era completamente distinta.

JF: Cuando fuiste Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ¿Qué reflexión te generaba? ¿Qué alternativas crees que puede haber en el futuro, si es un tema de décadas, de años o nunca que Argentina puede recuperar las Islas? ¿De qué forma?

DF: Nunca se me ocurrió que nunca. Lo que uno ve cuando recorre el mundo, nosotros lo hemos hecho pidiendo solidaridad con la situación de Argentina, todos los países del mundo se definen cuando hay que votar, a favor de la Argentina. Nosotros tenemos todos los años, por unanimidad, la decisión de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas a favor de Argentina.

Venía cumpliendo el Reino Unido hasta mediados de los 70 el sentarse a negociar. Reino Unido formuló tres propuestas concretas en torno a la transferencia de soberanía. Se trataba de tiempo, después Reino Unido tuvo una actitud totalmente distinta de no sentarse a negociar. En 1965 el canciller británico vino a Buenos Aires y se sentó a negociar con el canciller argentino.

El clamor contra el colonialismo es muy grande. Con el Brexit, la Unión Europea no reconoció a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich como parte del Reino Unido así que la razón está claramente del lado argentino. Este clamor del mundo, no solo de Argentina, para que se resuelvan estos temas tarde o temprano va a tener que triunfar.

Quería destacar algo más, que tiene que ver con muchos temas de la Argentina. Si en Argentina no hay políticas de Estado respecto a Malvinas a largo plazo.

Tengamos políticas de Estado sobre Malvinas y que cada gobierno que llegue no cambie todo, porque sino hay que empezar todo de nuevo. No hay ningún gobierno que haya reconocido y aceptado la usurpación británica, no siempre se siguieron caminos similares. Por eso creamos un Concejo de Malvinas a nivel nacional con todas las fuerzas políticas y hemos avanzado en una política de Estado.

JF: ¿Vos sentís que hubo un cambio político respecto de Malvinas y la relación con Gran Bretaña cuando Macri fue presidente?

DA: Si, se manifestó en un elemento que es muy nocivo, que fue un Comunicado Conjunto, que le hizo creer al Reino Unido que Argentina pretendía explotar recursos económicos y no necesariamente pelear por la soberanía. Eso fue un paso atrás muy importante.

JF: Vos fuiste secretario de Malvinas desde que Alberto Fernández asumió la presidencia y después de las PASO, actualmente, ministro de Gabinete. No puedo no preguntarte de tu propia visión acerca de los conflictos del Frente de Todos, que hay dentro, entre el sector más radicalizado kirchnerista y el sector, se podría decir, albertista. ¿Cuál es tu propia visión sobre el nivel de gravedad que tiene el conflicto? ¿Cómo puede evolucionar?

Tengo dos miradas. Las diferencias de fuerzas están a la vista pero estoy convencido de que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Superada una votación exitosa en el Congreso respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, va a haber un debate

La alianza de gobierno no es una alianza fuerte y no avanza en una misma dirección, que es el del crecimiento, el desarrollo y la distribución más justa de los beneficios de ese crecimiento y ese desarrollo.

Hay una diferencia enorme entre lo que los sectores que conforman la dirigencia tienen respecto a la discusión interna y las necesidades del pueblo. Lo que hace falta es enfocarnos en los temas de la inflación, los ingresos, cuestiones que le preocupan a todos y todas.