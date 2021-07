El exvicepresidente Amado Boudou saldrá en libertad esta semana. la nueva reducción de su condena que le concedieron los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, otro mes por un nuevo "estímulo educativo", le permitirá a Boudou cumplir con el resto de su condena por el caso Ciccone en libertad y la que habló este sábado 17 de julio sobre el tema fue Laura Muñoz, la ex esposa de ​Alejandro Vandenbroele, la mujer cuya declaración resultó un elemento clave para que se llegara a la condena de Boudou. "Es indignante, acá están los más ladrones y los más corruptos arriba y abajo estamos los honestos. Es muy frustrante no solo para mí, creo que para todos, porque nuevamente nos ponen de ejemplo que los corruptos siempre ganan, se salen con la suya, que para tener libertad, para tener impunidad y tener beneficios hay que ser un ladrón, no hay que respetar la justicia, y así estamos educando a nuestros hijos, con estos ejemplos...", dijo Muñoz en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el ciclo de Radio Mitre.

"De qué sirve que personas como yo estemos paradas así, que respetemos las leyes, que queremos hacer el bien, que se imponga un tipo de país en que la Justicia sea para todos, con equidad, y siempre salimos perdiendo", agregó, y cuando le señalaron las acusaciones de Cristina Kirchner, que denunció este viernes un complot orquestado desde el macrismo, otros sectores judiciales y "hegemónicos" para perseguir a los principales dirigentes del kirchnerismo, Muñoz fue lapidaria: "Trato de no escucharla mucho, porque quedé con muchísimas secuelas por todo lo que me pasó, pero la verdad creo que ella tiene un problema psiquiátrico muy grave, aparte de que ella sabe de que es culpable, porque lo sabe, pero muchos más problemas vamos a tener todos si la dejamos salir impune, porque se está burlando hasta del dolor de todos los muertos de la AMIA, de todos los familiares, de todos los que quedaron discapacitados, y nosotros la estamos dejando hacer eso...".

"Siempre estamos beneficiando a los malos, a los que hunden el país, y siempre estamos tratando de perjudicar a la gente buena, a la que gente que trabaja, es sumamente indignante...", dijo Muñoz

"Fijensé lo que pasó con Vandenbroele, que como arrepentido consiguió también muchos beneficios, económicos, y años de libertad, eso no tiene precio... Siempre estamos beneficiando a los malos, a los que hunden el país, y siempre estamos tratando de perjudicar a la gente buena, a la que gente que trabaja, es sumamente indignante... No puedo creer como la gente no se rebela contra todas estas cosas".

"A Boudou lo condenaron en todas las instancias, pero siempre hay un invento, como lo que dijo ayer Cristina Kirchner, que hay un complot y un fondo buitre la llevó a hacer el memorándum... Me da pena que cada vez seamos más pobres y más incultos por esta pandemia, que la gente se deje llevar por estas barbaridades...".

"Yo perdí todo, hasta mi casa, ya antes de hablar me amenazaban, me perseguían por la calle, se metían en mi casa, me robaban,. me dejaban notas amenazantes, la Justicia me decía que estaba loca y me mandaban a peritar... Quedé en la calle por completo, literal, con tres hijos, por denunciar todo esto... Quise que Nicolás Wiñazki se apurara con la denuncia, y fue peor, ese último mes fue horrendo, me hicieron todo tipo de pericias siquiátricas, sicológicas, me decían que me iban a sacar a mis hijos, me echaron del trabajo, mi familia también tomó parte por Vandenbroele, quede sola, como un paria, protegiendo a mis hijos que no quería que les hagan daño y así sin nada, despojada de todo, solo con la verdad, pero ya no podía recomponer el alma... Miren lo que pasa hoy con la causa Cuadernos, que hoy está muriendo, necesitamos más personas que luchen, porque ya sabemos que la Justicia es cómplice de todos estos hechos...", agregó Muñoz en Mitre.

"Boudou no pagará su condena, da clases en la UBA como si fuese un gran señor, hace cursos y le regalan años de vida, eso es dignificarlo ante los ojos de la sociedad"

"Si vos ya sabés que son ladrones, pero no solo no votándolos, pero el cambio debe empezar en los pequeños cambios de la vida cotidiana, para volver a tomar conciencia de lo que está bien... Porque arriba la bajada de línea es esa, somos todos chorros, ventajistas, no laburamos y somos todos millonarios, eso es lo que se ve de arriba hacia abajo, eso solo puede cambiarse desde abajo. En eso trabajamos con un grupo de gente, para ayuda a gente que denuncia estas cosas, el miedo ya se hace parte de nuestra armadura, cuando vos denunciás te privan de una vida normal, y luchamos contra eso porque no puede ser...".

"Los jueces son todos multimillonarios, ganan bien pero no ganan tan bien, pero no puede ser que sean todos millonarios", recalcó en alusión a los favoritismos de la Justicia, y se animó a apuntar "no hablo por todos, pero gran parte de la Justicia es cómplice y acá en Mendoza tenemos al juez Bento, que es el que tiene competencia electoral, que está metido en un caso de corrupción, trata, narcotráfico, el tipo es recontra multimillonario y está por zafar. Porque tiene poder y plata.... No puedo acusar a todos, pero yo en la Justicia me he cruzado con poquísima gente honesta, como el fiscal Rívolo, el resto busca sacar su tajada...".

"Acá hay que tomar esto de ejemplo para que no vuelva a pasar, como le podemos decir a nuestros hijos tenés que estudiar, tenés que aprobar la materia, si ellos miran para arriba no estudian, no aprueban y son los beneficiados. Cmo padres tenemos que ser coherentes, no podemos decir eso y después votar a estar personas... Y no hablo solo del kirchnerismo, todos podemos tener errores, pero no robando, no mintiendo...", concluyó.

