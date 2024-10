Fernanda Miño denunció brutal allanamiento policial y Juan Grabois le agradeció a Axel Kicillof

"Le pegaron a mi hija en la cara, la tiraron al piso", señaló este miércoles la dirigente de Argentina Humana y ex titular del Fonde de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, tras el violento allanamiento en su vivienda en el barrio bonaerense de La Cava de San Isidro, ocurrido el martes por la noche. "Sabían que era la casa de Fernanda. La estaban esperando". señaló, por su parte, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois.

“Me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso”, aseguró. “Cuando pedí la orden de allanamiento es cuando me pegaron”, contó Fernanda Miño en diálogo con Radio Con Vos y Futurock. Y explicó que el supuesto motivo del violento operativo policial era el robo de una moto llevado a cabo el pasado 26 de agosto en el partido de Tres de Febrero.

“Empujaron con fuerza la puerta, le pegaron a mi hija en la cara, la tiraron al piso, yo bajé rápidamente y le dije que no le peguen, que no les lastimen, pregunté qué querían. Entraron con un escudo y apuntando con armas, y me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso, sin decir nada, insultando nada más, y que era un allanamiento, esa era la única explicación que daban”, detalló Miño sobre el operativo realizado a las 22 horas del martes 8 de octubre.

“Nos tuvieron encerrados en nuestra casa incomunicados dos horas. Buscando, revolviendo, en los cajones de las medias, durante dos horas, como si fuera que iba a meter una moto en los cajones”, cuestionó Miño, que además de referente de Argentina Humana, también es catequista. “No quiero ningún privilegio por haber sido funcionaria ni nada. Sí quiero el respeto, quiero que me dé una explicación. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué los insultos?”, aseguró.

Fernanda Miño expresó su indignación al revelar que los policías involucrados parecían tener un conocimiento exhaustivo de su vivienda. “Tenían todos los detalles de mi casa, incluso cuánto medía el paredón donde llevamos la leche a los chicos”, destacó, subrayando la minuciosidad con la que se había planificado el operativo.

A pesar de la violencia del allanamiento, aseguró que no hubo resistencia por su parte, que apenas estaban llegando a casa en ese momento: “Imagínate que estábamos llegando recién”, puntualizó con sorpresa y con el temor que generó la situación.

“Hoy hay mucha violencia en nuestro barrio, como en muchos barrios populares de la Argentina”, reflexionó la ex titular de la FISU y agregó que “la definición de que el narcotráfico avance en un territorio no tiene que ver con los mismos vecinos. Tiene que ver con quienes no nos cuidan, con estos que entran, casi que te pegan, y pegan a mujeres”.

“Nos preocupa a la iglesia, a los militantes, a las organizaciones sociales, la demonización, como si tuviéramos la culpa de todos los males de los barrios. Únicamente así se entiende la violencia”, subrayó. Y subrayó: “Cuando se terminó todo y los violentos se fueron al pasillo, se estaban tiroteando a tres pasillos de mi casa”.

“Más allá de la tristeza lo que puedo comentar es la solidaridad de todos”, afirmó Miño, y concluyó: “Si uno no hubiese tenido un camino correcto en la gestión, en la vida, esto no aparece. Si me atacan de este lado es porque algo estamos haciendo bien, sino es inentendible que nos ataquen de esa manera con esa violencia que encontramos en mi casa”.

Grabois: “Sabían que era la casa de Fernanda, la estaban esperando”

Fue el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien ayer, a tráves de X, denunció el violento allanamiento ilegal en la casa de Miño. Ahora, luego de que circulara un comunicado con los detalles sobre el motivo del operativo, Grabois emitió un mensaje contundente en sus redes sociales, compartiendo “lo que se sabe hasta ahora” sobre el procedimiento policial en cuestión.

Grabois recordó que Fernanda había regresado a su hogar a las 22 horas y que venía planteando el problema del narcotráfico en los barrios desde hacía varios días.

El ex precandidato a presidente narró cómo un "grupo especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires irrumpió violentamente" en la vivienda de Miño, justo cuando ella llegaba de su aparición en el canal C5N, "armados con ametralladoras y encapuchados". Relató que tanto Fernanda como sus hijas fueron agredidas, y que la policía revolvió la casa durante dos horas, sometiendo a la familia a un maltrato inaceptable y que no dejaron pasar a su abogado.

El dirigente también subrayó que, según la información posterior, la orden de allanamiento estaba vinculada a un robo de moto ocurrido el 26 de agosto. Sin embargo, Grabois cuestionó la urgencia de un operativo a las 22:30 horas y argumentó que se había violado el artículo 225 del Código Procesal Penal, que prohíbe allanamientos nocturnos en estas circunstancias.

“Nos dicen ahora que la pista que los llevó a la casa era un vehículo que perteneció al marido de Fernanda. Ese vehículo, que vendieron, no estaba en la casa de Fernanda y habría participado en el robo”, explicó Grabois. "Obviamente Fernanda no robó ninguna moto. Un allanamiento requiere inteligencia previa. Sabían que era la casa de Fernanda. La estaban esperando". señaló el dirigente.

"En el mejor de los casos, se trata de un atropello policial gravísimo de la bonaerense. Esto en Nordelta no pasa. En el peor de los casos, estamos hablando de un caso de amenaza y violencia mucho más grave para amedrentar la lucha política y social de Fernanda", insinuó.

Además, Grabois cuestionó a las autoridades, afirmando: “A mí ni el juez, ni el fiscal, ni la yuta me van a decir que no saben googlear, no me la cuentan”. Aseguró que presentarán una denuncia contra los agentes involucrados y agradeció al gobernador Axel Kicillof por su solidaridad con la familia de Miño, exigiendo que el Ministerio de Seguridad del Gran Buenos Aires tome medidas contra la brutalidad ejercida.

Grabois defendió a Miño, describiéndola como una mujer “maravillosa, eficiente y honesta” que ha vivido en Villa La Cava, tanto durante su tiempo como funcionaria como ahora que ha dejado el cargo. “Conozco muy pocos políticos que se bancarían vivir 24 horas en ese barrio, donde la policía utiliza todo su rigor represivo contra una familia trabajadora mientras los narcos hacen lo que quieren a tan solo unas cuadras”, enfatizó.

El comunicado también destacó que el violento allanamiento se enmarca en un periodo de nueve meses de estigmatización hacia Miño por parte de ciertos medios y funcionarios del Gobierno Nacional.

Por último, resaltó el apoyo que recibió luego de esta violenta situación: “A las 12 de la noche, cuando se fue la policía, en medio de Villa La Cava había cientos de compañeros haciéndole el aguante, todos nuestros diputados y una militancia forjada en la lucha contra cualquier injusticia y arbitrariedad, pase donde pase”.

