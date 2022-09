Leonardo Ponzio, ex futbolista de River, encendió la polémica tras revelar su estrategia como productor agropecuario: no liquidar la cosecha, según el ex deportista, sería la mejor alternativa para obtener mayores ganancias. “No líquido, me busco el mercado que sea mejor para mí, el país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas”, advirtió Ponzio a pocos días del lanzamiento del nuevo "dólar soja", concebido por el Gobierno para incentivar a los productores.

Ponzio es uno de los empresarios rurales más conocidos en el pueblo de Las Rosas y disfruta su labor como chacarero. “Sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependés del clima y cómo está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”, razonó el ídolo de River en declaraciones a Radio Mitre.

Leonardo Ponzio en su despedida de River.

En el debut del dólar soja hubo un "aluvión" de ventas

En principio, Ponzio descartó por el momento desembarcar en la política y aclaró que tiene intenciones de seguir vinculado al fútbol como profesional. “Todavía no tengo el coraje. Me costaría, hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas. Primero quiero experimentar el mundo del fútbol y después seguramente se me abra la cabeza”.

Leonardo Ponzio en su faceta de productor agropecuario.

El nuevo dólar soja del Gobierno

Sus declaraciones hicieron "ruido" debido a la reciente iniciativa del Gobierno nacional para impulsar el sector productivo con un "dólar soja" a 200 pesos y así fortalecer las reservas del Banco Central con la liquidación de las exportaciones de granos. El ex futbolista y chacarero no acompañó la propuesta oficialista.

CA/ED