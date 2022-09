El dirigente peronista, Eduardo Duhalde, calificó al atentado contra la vicepresidenta como “un hecho aislado” y se refirió a la necesidad de un acuerdo nacional. “Nos peleamos en un país que tiene todas las posibilidades”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted siempre bregó por la concordia, ¿qué opina hoy del humor imperante?

No me parece que haya un odio mayor, creo que estamos viviendo un final de época de nosotros, los sabios, los Sapiens, que tenemos violencia en todo el mundo, que se amenazan con bombas, los narcos avanzan donde no podían avanzar, hay noticias de odio en Suecia, es inexplicable.

El mundo en particular, está experimentando un momento tremendo. En este tiempo, nosotros no podíamos ser la excepción porque, en realidad, pegó muy fuerte en Argentina eso de que para gobernar tenés que inventar un enemigo y derrotarlo.

Polarizados somos todos

Nosotros hemos demostrado en nuestra orgullosa Lomas de Zamora que somos de la unidad. En vez de buscar en el adversario un enemigo, nosotros buscamos al adversario, lo convertimos en amigos y gobernamos juntos. Eso no importa si en el 74, teníamos 18 concejales sobre 24. Los otros seis tenían que ser parte.

Eso mismo pasó en la Provincia. Eso de pelearnos no sirve para nada. Nos juntamos y gobernamos juntos en base a este compromiso de 10 puntos. Compromiso que llamé "Épico". Así nos pusimos de acuerdo y le dimos el 50% de la Gobernación a la oposición.

Así fue que cuando me engancharon para ser Presidente, porque siempre utilizo ese término, les dije a Cafiero y Alfonsín: "Yo no asumo si no me votan todos". No es para mí gobernar peleándonos. Efectivamente, fui a la Asamblea Legislativa, me votó el 97% y asumí. Siempre trabajando con todos. Eso es lo que me parece a mi. En vez de pelearnos, amiguémonos.

¿El atentado a la vicepresidenta lo considera un hecho aislado o parte de un contexto de beligerancia creciente?

No, lo considero un hecho aislado pese a lo que parece. Considero que la violencia que se da en otros lados. Por ejemplo, en Rosario o en el fútbol es por otras razones. La pelea es porque estamos en un momento difícil. Hay que entender que la gente está angustiada, consumiendo ansiolíticos, es eso lo que está pasando.

Su experiencia como formador del ministro de Economía

Fue usted quien le dio el primer cargo a un joven Sergio Massa al frente de ANSES. ¿Cómo era aquel Massa de 24 años? ¿Cómo lo ve hoy?

Era un joven brillante y ahora ha ido progresando. Es un hombre inteligente. Hay una anécdota cuando llamamos a Lavagna para que asuma en el Ministerio de Economía. Cuándo hablamos de la gente para trabajar, le dije: "Le voy a pedir un favor, a ese déjemelo porque un día va a ser presidente".

No sé qué será después de la vida de él, pero el asunto de quién va a ser presidente nunca se puede saber. Yo le dije eso a Lavagna porque tenía que pedirle un favor y fue lo que se me ocurrió.

Luego de que vio cómo fue su carrera y cómo se desempeña en el Ministerio de Economía, ¿cree que aquello que usted dijo se puede cumplir ahora?

Vamos a ver, es un presente difícil. Nadie sabe si la semana que viene vamos a tener el mismo gobierno​. El mundo cambia a gran velocidad y es muy difícil pensar qué puede pasar. No sé si este hombre será un buen ministro de Economía, nadie sabe.

Yo, a él lo felicité cuando el en una reunión del Modelo Económico y Social, planteó la necesidad de una unidad nacional y le mandé un WhatsApp a Sergio y le dije: “En términos futbolísticos, hiciste un gol de media cancha”.

Me gusta cuando un dirigente habla de unirnos. Nos peleamos en un país que tiene todas las posibilidades. Necesitamos calmarnos y tenemos que producir. Los presidentes, inclusive los de mi partido, no tuvieron ADN productivo. La verdad es que así el petróleo se va a quedar abajo, los peces se van a morir de viejos en el Atlántico Sur porque no hay ADN productivo en nuestra dirigencia.

La carrera por la presidencia

¿Es cierto que en una reunión en el 2002, le dijo a Mauricio Macri "vos vas a ser Presidente" y él rechazó la propuesta?

No, fue distinto el tema. En el 2002 el único que se animó fue Néstor Kirchner. A Macri lo llamé y le dije: "Vos podés ser jefe de Gobierno". Yo necesitaba votos en Capital y me preguntó quién iba a ser el candidato. Yo no le ofrecí ser presidente, le ofrecí ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

