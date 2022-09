"Las medidas de (Sergio) Massa son un asco, ni (Mauricio) Macri se atrevió a tanto. Cuando Macri asumió, a los 15 días le bajó las retenciones a la soja pero no se las sacó. Tomó una decisión para que el incremento hipotético de reserva caiga sobre los sectores populares", sostuvo el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

El ex funcionario cuestionó la decisión de implementar un dólar soja para recuperar reservas en el Banco Central, anunciada el fin de semana pasado por el ministro de Economía. "Las retenciones no se tocaron desde lo formal, pero le dieron un tipo de cambio diferencial", sostuvo el economista.

"Podría haber hecho la ley de arrendamientos rurales para bajar el costo de los productores y con eso aumentar los derechos de exportación. Con eso tenés mucha más plata sin castigar a los sectores populares", indicó el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en declaraciones radiales.

Dólar soja: un nuevo mamarracho

En cuanto al cálculo de obtener unos US$ 5.000 millones durante septiembre para recomponer las reservas en el Banco Central, Moreno opinó que "el diferencial puede ser a lo sumo US$ 2.500 millones. Porque entre US$ 2.000 y US$ 2.500 millones es lo que vienen liquidando por mes y el diferencial podría ser entre US$ 2.500 y 3.000 millones y por ese diferencial se hace un lío".

Según el ex secretario de Comercio, "los economistas de Cambiemos dejaron de hablar porque éstos (en el actual Gobierno) son lo mismo y peor. Cristina hoy está a la derecha de Macri, que no sacó las retenciones a cero".

Liquidaciones con dólar soja

El Programa de Incremento Exportador aplica un tipo de cambio de $200 por dólar para las exportaciones de soja con el objetivo de acumular divisas y reforzar las reservas del Banco Central.

Entre lunes y martes, los agroexportadores liquidaron 1.750.000 toneladas, valor similar a todo lo vendido durante agosto, que suman unos US$ 650 millones.

