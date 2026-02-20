Mientras Karina Milei celebraba desde el palco, Juan Grabois silbó "Alta coimera"

La Cámara de Diputados aprobó este viernes a la madrugada la reforma laboral impulsada por el oficialismo, tras más de 13 horas de debate en el recinto. La votación se resolvió con 135 votos a favor y 115 en contra.

En ese contexto de alta tensión política, el diputado Juan Grabois silbó el jingle “Alta coimera” durante la votación, una provocación dirigida a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei que se encontraba en uno de los palcos de la cámara baja. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la definición en el recinto.

Durante su intervención, el diputado de Unión por la Patria cuestionó el concepto de “libertad” esgrimido por el oficialismo para justificar la reforma.

“¿Cómo se puede pretender que haya libertad entre desiguales?”, planteó. Y graficó con ejemplos: “¿Cómo se puede pensar que don José mañana va a laburar y le dice al jefe: ‘Che, tengo a mi pibe que lo tengo que llevar al médico, así que mañana puedo laburar dos horas y te las compenso con el banco de horas’? ¿Te pensás que el jefe le va a decir que sí?”. "O María, que va y le dice: 'Uy, tengo que comprar los útiles, y ahora, gracias a Milei, tenemos salario dinámico. ¿Me aumentás un toque el sueldo?' ¿Le va a decir que sí el patrón? O Pedro, que dice: 'Me quiero ir de vacaciones en el verano, pero bueno, tiene que ser por mutuo acuerdo'. ¿El patrón le va a decir que sí?".

Kelly Olmos cantó un "himno" peronista en pleno debate por la reforma laboral

"Lo más probable es que el jefe les diga que no a María, a José y a Pedro, porque tiene el poder de despedirlos y encima pagarles menos indemnización", advirtió el funcionario. Para el legislador, “cuando no se comprende que hay asimetrías, la libertad en las asimetrías es solo la libertad del poder”, sostuvo, y definió la iniciativa oficial como “una ley de obsolescencia y de regresión”.

Críticas a la “modernización” y reclamo salarial

Grabois también cuestionó que el proyecto se presente como una modernización del régimen laboral. “Inteligencia artificial generativa, nada. Vehículos autotripulados, nada. Teletrabajo se deroga. Telemedicina no existe. Educación a distancia no existe. La famosa economía del conocimiento, la exportación de servicios audiovisuales, las plataformas, nada”, enumeró.

En contraste, propuso discutir ingresos mínimos por encima de la línea de pobreza para trabajadores estatales: “¿Modernización no sería, tal vez, pagarles un ingreso que supere la línea de pobreza a esos policías, a esos gendarmes, a esos prefectos, a esa gente de la seguridad portuaria que gana 700 mil, 800 mil pesos y que les mandan a pegar a los manifestantes? ¿Por qué no ponen un artículo que diga que ninguno puede ganar por debajo de la línea de pobreza? Los maestros, los médicos. ¿Eso no se puede discutir?”.

La apelación al papa Francisco

En el tramo final de su discurso, el diputado evocó al papa Francisco. “Recordemos al argentino más grande de la historia de este país. Él gritó con los excluidos del mundo: ningún trabajador sin derecho. Él dijo con claridad: trabajo sin derechos no es trabajo, es esclavitud”, expresó.

Y cerró con un mensaje dirigido a sus pares: “A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de nuevo de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”.

Luego de marchas y contramarchas, el texto sufrió modificaciones, entre ellas la eliminación del sistema de licencias médicas que se había anunciado en comisión, por lo que deberá volver al Senado. Se sostuvo, en cambio, el Fondo de Cese Laboral (FAL), financiado con recursos de la ANSES, uno de los puntos más cuestionados por la oposición.

