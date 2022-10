Luquitas Rodríguez sobre el show de Hasbulla: "No tengo ni idea de qué consta"

Desde que se anunció que Hasbulla Magomedov dará un show en el teatro Gran Rex el próximo lunes 7 de noviembre, la locura en las redes por el joven ruso de 20 años es total. Esa misma locura es la que tiene Luquitas Rodríguez, quien fue contratado para ser el presentador del evento.

El fanatismo del humorista por el "Mini Khabib" viene de larga data. El conductor de Paren la mano (Vorterix Radio) se encargó de retuitear cuanto contenido vea del oriundo de Makha- chkala y hasta llegó a entrevistarlo en su canal de YouTube en junio de este año.

"Hasbulla es famoso en las redes sociales porque, para mí, al día de la fecha, es la persona con más carisma del globo terráqueo. Tiene un monito, sube videos a redes sociales, no es que hace algo en particular. Hasbulla es", así describía el también streamer de Twitch a Magomedov en octubre de 2021 durante un reportaje que le hizo Alejandro Fantino en ESPN.

PERFIL se puso en contacto con Rodríguez, quien no dudó en mostrar toda su alegría por tener la posibilidad de compartir escenario con Hasbulla y conocerlo personalmente cuando llegue a la Argentina. "Estoy muy contento la verdad. A mí me llamaron porque como viene a la Argentina estaban buscando a un presentador para el show y alguien que lo entreviste y dije que sí porque lo quiero conocer, pero no tengo nada que ver con la organización o con la gente que lo trae porque ni siquiera sé cómo es la movida", confiesa Luquita.

Y añade: "Simplemente estoy contento porque va a venir, lo voy a conocer, me voy a sacar unas fotos y voy a charlar un rato con el chabón. Ese es mi rol como contratado".

La incógnita sobre el show

Una pregunta que invadió las redes y los medios es la incógnita acerca de la temática del show y en qué consistirá. "No tengo ni idea de qué consta el show. Me pidieron un par de ideas, tiré un par de ideas, pero no es algo que dependa de mí. Va a estar bueno supongo", revela el comediante, agregando un mayor halo de misterio al tema.

El fenómeno Hasbulla: anunció un show en el Gran Rex con entradas de hasta casi $20 mil

"Yo no sé ni quién lo trae (a Hasbulla). Me llama la atención que ocho días antes anuncien un Gran Rex. No es un show mío. Simplemente me contrataron para que lo presente y lo entreviste", cierra Luquitas Rodríguez, quien el próximo 7 de noviembre estará en uno de los teatros más grandes de Sudamérica junto al joven ruso que es la sensación de internet.

Entradas

Las entradas para ver al joven de 20 años nacido en Makha- chkala, Daguestán, ya están a la venta en la página web de Ticketek. Será un único y exclusivo show en uno de los teatros más grandes de Sudamérica. Los boletos van desde los 3000 pesos (Pullman) hasta los 18.000 (Platea Platino).

¿Quién es Hasbulla?

El joven de 20 años saltó a la fama por su pasión por las artes marciales mixtas, los coches y su gran carisma como influencer en las redes sociales. Apodado "Mini Khabib" ahora es una de las mayores sensaciones de Internet, donde suele publicar todo tipo de videos y contenido.

Hasbulla cuenta con 4.2 millones de seguidores en Instagram , tiene su propia coleccion de NFT’s, @crypto- hasbulla, su propia marca de ropa y su línea de juguetes coleccionables.

Hasbulla, el joven ruso sensación de internet

JP/fl