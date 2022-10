El fenómeno Hasbulla: anunció un show en el Gran Rex con entradas de hasta casi $20 mil

Hasbulla Magomedov llegará a la Argentina y se presentará en el teatro Gran Rex el próximo 7 de noviembre. La noticia fue una gran sorpresa para los fanáticos locales ya que anunció su show a tan solo 12 días de la fecha del evento.

"Tengo una gran sorpresa para Argentina ¿Qué podrá ser?", había anticipado en su cuenta oficial de Twitter el "mini Khabib"-como lo apodan-junto a una foto suya vistiendo la camiseta de la Selección Nacional con el número 11, numero que usa el jugador de la Juventus Ángel Di María.

El tuit de Hasbulla

Por el momento es una incógnita sobre qué será la función y que temática abordará. Lo que si es seguro es que habrá un traductor, ya que Hasbulla es ruso, y que el presentador del evento será el streamer argentino Luquitas Rodríguez.

"Me han contratado para ser el presentador y llevar adelante el show de Hasbulla en el Gran Rex. No lo puedo creer, no pensé tener algo tan importante de acá a que me vaya al Mundial, pero el 7 de noviembre voy a estar haciendo un Gran Rex con Hasbulla", anunció el conductor de Paren la mano (Vorterix Radio) mediante sus historias de Instagram.

Entradas

Las entradas para ver al joven de 20 años nacido en Makha- chkala, Daguestán, ya están a la venta en la página web de ticketek. Será un único y exclusivo show en uno de los teatros más grandes de Sudamérica. Los boletos van desde los 3000 pesos (Pullman) hasta los 18.000 (Platea Platino).

¿Quién es Hasbulla?

Hasbulla Magomedov nació el 7 de julio de 2002 en la ciudad rusa ya mencionada, de donde también es oriundo el luchador de UFC Khabib Nurmagomedov, quien ostenta el récord de 29 victorias seguidas.

El streamer sufre de acondroplasia, una forma de enanismo resultante de un trastorno genético que se puede presentar aunque los padres sean de estatura promedio, teniendo como consecuencia un crecimiento reducido en comparación con otras personas.

El joven de 20 saltó a la fama por su pasión por las artes marciales mixtas, los coches y su gran carisma como influencer en las redes sociales. Apodado "Mini Khabib" ahora es una de las mayores sensaciones de Internet, donde suele publicar todo tipo de videos y contenido.

Hasbulla cuenta con 4.2 millones de seguidores en Instagram , tiene su propia coleccion de NFT’s, @crypto- hasbulla, su propia marca de ropa y su línea de juguetes coleccionables.

Hasbulla, el joven ruso sensación de internet

Se ha codeado con celebridades como Shaquille O'Neal, exjugador de básquet; Khabib, el único invicto de la historia de la UFC; Logan Paul, mediático y luchador en Estados Unidos, entre otros.

Hasbulla postea además contenido diario que genera millones de visitas en Twitch, TikTok y YouTube.

Por primera y única vez, visitará la Argentina en pocos días y promete hacer delirar a todos sus fanáticos. Viene de hacer una gira por Australia, donde se presentó entre finales de agosto y principios de septiembre.