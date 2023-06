Malena Galmarini, Axel Kicillof y Wado de Pedro habilitaron una red cloacal para 3800 habitantes en Tres de Febrero

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro habilitaron una red secundaria cloacal que beneficiará a un total de 3.800 habitantes de la localidad de Pablo Podestá en el Partido de Tres de Febrero. También estuvieron presentes en la puesta en servicio de la obra, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA, Leonardo Nardini y el Vicepresidente de AABE, Juan Debandi.

Tras la habilitación, Malena Galmarini expresó: “La verdad es que estamos muy contentos. Estuvimos por acá hace un año y medio viendo el inicio de la obra. Una obra que hace DIPAC, la dirección de provincia de Buenos Aires, con Leo Nardini como ministro. Axel Kicillof tomó la decisión de colaborar con lo que estamos haciendo desde AySA. A partir de ahora, los vecinos y las vecinas se van a poder conectar a un servicio esencial como es la cloaca.”

Por su parte, durante la recorrida, el ministro del Interior, "Wado" De Pedro agregó: “Es poner en valor las obras que tienen que ver con la vida cotidiana de las familias. Me parece que tener agua, tener cloacas, acompañar la gestión de Malena Galmarini, significa ser parte de la felicidad de las familias argentinas. La casa tiene que tener agua, cloacas, ya venimos de algunos gobiernos que gastaban mucho en comunicación, en carteles, diciendo que estaban haciendo lo que no estaban haciendo. Nosotros no gastamos plata en comunicación y hacemos las obras, con lo cual, valoro lo que hace Malena, la capacidad de gestión, el esfuerzo, la dedicación. Y por supuesto, acompañando a Tres de Febrero, a los vecinos y las vecinas de este municipio que se merecen vivir mejor.”

En el transcurso de la inauguración, las autoridades conversaron con distintas familias acerca de los beneficios de contar con el servicio esencial para el cuidado del medioambiente y la salud de las vecinas y vecinos.

Eduardo Fabre, vecino del barrio Pablo Podestá, relató: “Vivo con mi familia acá hace cincuenta y cuatro años, toda una vida. Estuvimos esperando el servicio durante mucho tiempo, porque prácticamente una vez por mes llamábamos al camión atmosférico para el desagote de la cámara séptica. En nuestra economía, representaban entre $6.000 y $10.000 del presupuesto familiar, lo cual se nos hacía muy difícil reunir esta suma de dinero. Es por esto que, como vecinos, estamos muy agradecidos con la gestión actual, porque disponer de este servicio imprescindible es optimizar nuestra calidad de vida.”

Con respecto a la obra, se procedió con la instalación de 12.454 metros de cañerías y 934 conexiones domiciliarias, completando un porcentaje muy alto de cobertura en el municipio. Además, AySA cuenta con un total de 61 obras activas en el Partido de Tres de Febrero, divididas en 32 obras de agua y 29 obras de cloaca.

Para concluir, Galmarini, enfatizó: “Esta obra simboliza el hecho de cuidar la salud de los vecinos de Pablo Podestá que ya tienen el 100% agua y nos falta el 5% nada más para que tengan el 100% de cloaca. Por otro lado, todo 3 de Febrero va a llegar al 97% de agua y el 95% de cloaca. Es traer dignidad a cada vecina y vecino. Es un Estado presente, porque hay un Gobierno Nacional que aporta. En el Municipio, ya invertimos 2893 millones de pesos, para que el Partido de Tres de Febrero llegue a tener el 100% de agua y cloacas.”

De dicha celebración participaron la directora de Políticas de Géneros y Diversidades del Ministerio de Transporte, Jimena Bondaruk; el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Rubén Eslaiman; la senadora bonaerense, Sofía Vanelli; el Diputado Nacional por el Frente de Todos, Sergio Omar Palazzo; la Gerenta General de la Agencia de Planificación (APLA), Sonia Kabala; el concejal de Tres de Febrero, Diego Achilli y referentes locales.

Participaron también de la habilitación el director general operativo, Alberto Freire; la directora de Relaciones Institucionales, Mayra Mariani, el director de la Región Oeste, Pablo Careaga y su equipo técnico.