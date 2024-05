Memoria Activa, agrupación de familiares y amigos de víctimas del atentado contra la AMIA, consideró la colocación del busto del ex presidente Carlos Menem en la Casa Rosada como “un acto de conmemoración de la impunidad”.

Mediante posteos en las redes sociales, la agrupación cuestionó el homenaje que el presidente Javier Milei le hizo ayer al mandatario que gobernó Argentina durante la década del '90. “El busto de Menem, un acto de conmemoración de la impunidad”, manifestó.

"Encubrió el atentado terrorista a la AMIA": los viejos tuits de Victoria Villarruel contra Menem

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Condenamos este vergonzoso acto respecto del responsable de no prevenir ni asumir su responsabilidad política para que se investiguen seriamente los atentados en la Embajada de Israel y la AMIA, y se llegue a la verdad”, sostiene el texto. “Durante años, lo querellamos por su evidente participación en el desvío de la investigación y posterior encubrimiento”, añadieron.

Y agregaron: "Parece que no alcanza con que haya muerto impune y ahora se lo reivindica, cuando es uno de los mayores responsables de que hoy no tengamos ni verdad ni justicia."

Milei: “Aunque les duela, fue el mejor presidente de la historia”

Cuando el presidente Javier Milei homenajeó al expresidente Carlos Saul Menem con un busto que fue descubierto en el Salón de los Patriotas argentinos de la Casa Rosada, aseguró: “Les duela o no, ha sido el mejor presidente de la historia. Si hay algo que dije siempre es que fue el mejor presidente de la historia y hoy vengo con el honor y el orgullo de estar reestrenando este busto”.

“Estamos haciendo un acto de Justicia, trayendo su imagen a la casa en la que gobernó la Argentina más de 10 años. De esta manera, estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos. Siempre fue electo por el voto popular”, manifestó el libertario.

Marcos Ferrer repudió el homenaje de Milei a Menem

Uno de los momentos que mas se replicó del discurso, fue cuando Milei también reveló una cena que compartieron hace algunos años, cuando él aún rechazaba incursionar en política. “Cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso y un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo ‘vos vas a ser Presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque no solo tenés la intuición y el coraje, sino también el conocimiento’. Le dije que no me gustaba la política, y él me dijo ‘yo nunca me equivoco’”, reveló.

Para la Victoria Villarruel del 2020, Menem "encubrió el atentado terrorista a la AMIA"

En un controvertido y extenso hilo de tuit publicado en mayo de 2020, la actual vicepresidenta Victoria Villarruel se mostraba en las antípodas del menemismo y le aconsejaba a "los aplaudidores del nefasto Menem" que consulten "un libro de historia, uno al menos". El presunto encubrimiento del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la derogación del servicio militar obligatorio y la posición del gobierno menemista frente al reclamo soberano por las Malvinas formaron parte de un heterogéneo abanico de críticas hacia el mandatario recordado este martes por Javier Milei, quien le rindió homenaje y colocó su busto en Casa Rosada.

Unicameral: aliada del oficialismo solicita informe del Tribunal de Cuentas y desata controversia

En el año 2020, mucho antes de que La Libertad Avanza se consagrara como una fuerza política de peso a nivel nacional, Villarruel exponía en su cuenta de X un aluvión de cuestionamientos hacia la gestión de Carlos Menem, con graves acusaciones por encubrimiento, venta ilegal de armas y otros temas que abarcan desde la política exterior hasta la posición del Estado argentino con los pueblos originarios.

"A los aplaudidores del nefasto Menem agarren un libro de historia, uno al menos. Encubrió el atentado terrorista a la AMIA. La mayor cesión territorial de nuestro país fue en su gobierno con el Acuerdo de Madrid. No vetó la ley de indemnización a los terroristas que hasta hoy pagamos". Así comenzaba el explosivo tuit de Villarruel publicado el 14 de mayo de 2020.

A continuación, la dirigente seguía pegándole a la gestión de Menem por supuesta venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, lo que significó según Villarruel una traición a Perú, unos de los países aliados de Argentina en el conflicto bélico con el Reino Unido.

En la misma publicación, la compañera de fórmula de Javier Milei le pasaba factura a Menem por el Acuerdo de Madrid con el Reino Unido, con énfasis en que dicho entendimiento se tradujo en "la mayor cesión territorial de nuestro país".

RM/LT