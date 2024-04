Identidad, territorio y memoria, son los tres ejes que guían nuestro trabajo. Y atravesando estos ejes, la tragedia de Lorca cargada de poesía y simbolismo.

Identidad marrón, conurbana, esa mezcla que somos, entre los que vinieron a la ciudad grande buscando trabajo, los que vieron de otros continentes y ese cruce que produce en la periferia de la ciudad más poderosa de nuestro país. Justamente ahí en este “territorio” nace el conflicto con aquellos que se autoperciben distintos, recién llegados de los barcos, puros, que ven en “los ojos celestes” un certificado de pureza. Estos últimos depositan en los “marrones” todas sus frustraciones y miedos. Es ahí donde nacen los dos bandos: los que poseen, los que heredan y los otros que sobreviven con sus propias estrategias. El odio de clase y la estigmatización juegan un rol fundamental para que se desate la tragedia.

Un territorio, el Conurbano, marcado por la desigualdad. En este trabajo lejos de romantizar las injusticias que ahí ocurren, traemos los sonidos y los olores de esta tierra que habitamos y las luchas diarias de los que habitamos a la orilla de la gran ciudad.

Los integrantes de esta compañía, Payasxs del Matute, conocemos profundamente este territorio no solo por vivir en él sino porque realizamos una tarea artística comunitaria en nuestro espacio hace ya 13 años, que incluye talleres gratuitos, espectáculos en nuestra sala para los y las vecinas, un comedor comunitario y un centro educativo, entre otras tareas. Lo cual nos da una carnadura y un anclaje con la realidad invalorables, de ahí salen nuestras producciones, de ese sentir, de ese bombeo de lucha y a veces angustias, en la que estamos sumergidos Ante tanto dolor e injusticia no nos queda otra que hacer teatro. Cumplimos así la premisa que Leonardo Favio proclamaba “solo hablar de lo que se conoce profundamente”.

Este paisaje tiene su música, su color naranja por falta de revoque, su saja por falta de cloacas. Sus basurales. Pero ahí mismo la gente también tiene derecho a enamorarse, a equivocarse, a querer cambiar. Los lazos sociales que aquí resisten, difícilmente se conozcan en la “Gran Ciudad”. La solidaridad, los espacios comunitarios no son noticia para los medios de comunicación. Permanentemente se asocia al conurbano con los hechos de inseguridad, es mucho más que eso. También es otro aprovechamiento del espacio público, otro cuidado de las infancias, otra forma de amar.

Por todas estas diferencias planteadas cuando aparece el “conflicto” los canales de resolución de estos, tal como sé que se muestran en 3° Cordón…, tienen que ver con el marco cultural y el entorno donde esto ocurre: el conurbano profundo. La memoria viene abrazada de una decisión de situar lo hechos “lorquianos” en el convulsionado diciembre del 2001. De esta forma traemos al presente personajes y sucesos ocurridos en ese entonces. Salto en el tiempo que nos permite denunciar aún más nuestro presente. Lorca atraviesa el trabajo con la riqueza de su texto, que sufre las mínimas modificaciones, y el tremendo conflicto amoroso, teñido de rencor y la lucha de clases.

La investigación profunda de la obra nos llevó a corrernos de todo costado romántico, entendiendo la relación entre la novia y Leonardo como un círculo de atracción, maltrato y manipulación. La compañía decide no hacer una versión “española” de Bodas de Sangre, nos parece una causa perdida intentar ser lo que uno no es, tratar de transpolar una cultura ajena, símbolos que para nuestros espectadores no tienen anclaje ni traducción. La obra de Federico es tan grande y tan profunda que nos permitió traerla al 3er cordón del Conurbano sin que pierda peso y vigencia.

La madre la colocamos en el centro de la escena, pues ella, por la historia que arrastra y el modo que la procesa tiene la llave que abre paso a la tragedia: el odio. Sus decisiones en momentos claves hacen que pierda lo único que decía querer conservar, pero la fuerza del odio y la vergüenza social inclinan la balanza hacia la violencia.

Las y los invitamos a este viaje por el Conurbano profundo los viernes de abril y mayo a las 20 en el Beckett Teatro de Guardia Vieja 3556, Almagro.

*Integrante de la Compañía Payasxs del Matute y actor de 3° Cordón del Conurbano, una tragedia marrón.