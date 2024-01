Milei le contestó a Andrés Rodríguez (y a la CGT): "¿Qué hay que hacer? A ver, que me propongan otra solución"

En una entrevista que concedió este domingo a Radio Mitre, el presidente Javier Milei respondió de manera directa cuestionamientos al ajuste que le había hecho el líder de UPCN y hombre clave de la CGT, Andrés Rodríguez, en una nota de Diario PERFIL, desafiándolo (y a la CGT en general) a que "me propongan cuál es la alternativa" al severo ajuste en marcha.

¿Qué hay que hacer, seguir con el modelo de Massa que estábamos en las puertas de una hiperinflación? Que propongan otra solución... ", disparó tajante el presidente en la entrevista con Gonzalo Azíz, en Aire de Noticias, el ciclo dominical de Mitre, y sostuvo que "el déficit cero no es negociable".

Rodríguez había dicho en la nota de Juan Pablo Kavanagh en PERFIL que "la gente va a llegar a marzo totalmente ahogada", obviamente hablando de las subas y ajuste que lleva adelante el gobierno del libertario. "Con una inflación de 25 puntos mensual sin contrapeso salarial, la gente va a llegar a marzo totalmente ahogada, sobre todo los sectores medios. Estoy de acuerdo con bajar el déficit fiscal pero hay que tener mucho cuidado con la gente", había señalando el veterano dirigente sindical, titular de UPCN e integrante de la cúpula cegetista.

Andrés Rodríguez: “La gente va a llegar a marzo totalmente ahogada”

Fue entonces cuando Milei le preguntó "Que me proponga cuál la alternativa, que solución propone", recordando los números durísimos que dejaron los meses finales del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Milei precisó que el Congreso "tiene que dejar de hacer fulbito para la tribuna y ponerse los pantalones largos", apuntando que si dilatan o rechazan sus iniciativas "la gente la va a pasar todavía peor".

"El punto es, ¿cuál es la alternativa?. Tiene un nombre esa falacia que es comparar contra el paraíso. Contra el paraíso todo es horrible, pero el problema es si es factible o no acceder al paraíso. Entonces estas personas suelen recurrir en esa falacia", señaló Milei en Mitre.

"Me hubiera sido mucho más fácil no hacer el ajuste, convalidar monetariamente y hoy estábamos con tasas de inflación arriba del 50% o 60% y camino a una hiperinflación arriba del 15.000% anual. Eso hubiera dejado entre 95 y 98% de pobres, 50% de indigentes, un mundo maravilloso, probablemente es el mundo que defiende este señor", agregó.

El presidente libertario consideró un "logro enorme" que el índice de inflación de diciembre haya sido del 25%, el cual le atribuyó al "plan de estabilización hiperortodoxo" que se basa en un "fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios".

El mandatario advirtió que el país seguirá "padeciendo alta inflación durante unos meses", aunque aseguró que si el plan se mantiene "en esta senda de la austeridad, el emprolijamiento y el saneamiento del Banco Central", el gobierno logrará "abatir la inflación".

En este contexto, Milei habló sobre el "mega DNU" de desregulación económica y lo calificó como "revolucionario". "Es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructuras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política", sostuvo.

La inflación en Argentina, récord mundial: cerró 2023 como la más alta del mundo

En relación a la ley "Bases", o "Ley Ómnibus", que se está debatiendo en estos días, Milei aseguró que con esta "se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual".

"Si la ley no avanza, el déficit cero no es negociable", aseveró el presidente y argumentó: "Si nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea porque tiene que caer más la actividad o baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos y, por ende, como no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer es mayor".

Luego, señaló al Congreso como responsable de "hacer las cosas bien o dedicarse a hacer 'fulbito' para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho durante los últimos 40 años" y concluyó: "O se ponen los pantalones largo para que los argentinos estén mejor o el mercado nos pasa la factura".

AS.