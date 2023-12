La Mesaza de Milei y Bullrich tuvo 'bife' para Larreta: "Alguien metió la cola del diablo en el medio para que peleáramos"

"¿Se llevaban bien ustedes?" disparó Mirtha Legrand en uno de los momentos calientes de su entrevista de su mesa de este sábado con al presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, y el que primero ironizó sobre esa cuestión fue el Mandatario, señalando "bueno, hemos tenido nuestros momentos"...

La respuesta generó sonrisas, y fue entonces cuando la ministra de Seguridad destacó que "tuvimos un momento en que charlábamos y teníamos muchas coincidencias", pero ese buen clima y la sintonía que se traducía en muchas posturas cercanas sobre la forma en que había que encarar los problemas del país, se complicó, explicó Bullrich, "porque hubo algunas maniobras que se hicieron por las redes, y alguien metió la cola del diablo en el medio, y eso trajo de alguna manera una desconfianza, porque parecía que nos estábamos atacando".

Mirtha no dejó pasar la ocasión para preguntar "quién fue ese alguien", buscando que Bullrich le pusiera nombre y apellido al "diablo que metió la cola en las redes", pero de nuevo el que apareció para responder fue Milei, señalando que "ese alguien ahora se está quejando en las redes por el decreto, no?". Bullrich avaló riendo esa filosa alusión de Milei que de manera clara apuntaba a Larreta, y repitió que efectivamente quien había intentando distanciarlos en campaña, e incluso cuando ella intentó que JxC aceptara negociar con el libertario, era efectivamente "alguien que ahora se está quejando en las redes por el decreto".

La Mesa de Mirtha Legrand con Javier Milei y Patricia Bullrich. (FOTO STORYLAB)

"Se generó una desconfianza porque parecía que nos estábamos atacando, pero en realidad creo que en la esencia de lo que piensa Javier y lo que está llevando adelante como presidente de la Nación, estoy en un 100% de acuerdo", agregó Bullrich.

Como se sabe, Larreta fue uno de los críticos del DNU de Milei esta última semana, señalando en su cuenta de X, la ex Twitter, que "La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra Republica". el mensaje estaba titulado en mayúscula: "ASI NO":

ASÍ NO



La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2023

En ese hilo de X, el exjefe de Gobierno porteño agregó que "las reformas que necesita la Argentina, lo dije muchas veces durante la campaña, y sigo pensando lo mismo, solamente van a tener exito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo".

Y ese irónico 'bife' a Larreta estuvo a tono con el menú que Jimena Monteverde eligió para la lujosa mesa sabatina de Mirtha: bife de chorizo con vegetales y risotto crocante, una entrada de tomates y mousse de chocolate como postre. "Nada de papas fritas", deslizó la cocinera sobre las indicaciones que había recibido, y Milei preguntó sonriendo "si había algún alérgico".

